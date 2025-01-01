內地推「水泥預製屋」4小時即起好交貨　業者：可起5層高品質有70年保證

4小時就能蓋好的房子敢住嗎？內地河南省開封市一家公司推出「水泥預製屋」，可根據屋主需要預先做好水泥模板再進行組裝，完成只要4小時，以60坪房子為例，只需約6萬元人民幣，但專家認為組裝若不當恐難抗震。

《極目新聞》報道，根據網路曝光的照片顯示，幾名工人在吊車協助下，短短幾小時就安裝好一棟房子，令人稱奇。推出這種「水泥預製屋」的業者說，該主體為鋼筋混凝土結構，根據屋主需求調好模具尺寸，再用混凝土澆築，而每個模塊拼接處，則採用高強度砂漿進行填充。

業者說，一棟約60坪左右的房子，最快只需4小時就可組裝完工，費用約6萬元人民幣，「從我們建好的毛坯房到業主自己裝修，差不多1個月左右。」業者說，「水泥預製屋」最高可蓋至5層，品質保證期為70年。

對於這種「預製房屋」，湖北省武漢大學土木建築工程學院副教授池寅表示，每個模塊都在工廠預製，品質可以保證，但關鍵在於組裝技術，「傳統結構體系有多道抗震防線，能夠透過構件本身進行耗能，延展性較好。而這種模塊抗震就比較單一，連接一旦損壞，耗能顯著下降。」他提醒這類「預製房」不能蓋太多層，「否則很難滿足抗震設計要求」。