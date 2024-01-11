內地推5措施便利外國人來華 包括放寬申辦簽證條件

一)放寬來華外籍人員申辦口岸簽證條件：對急需來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件等相關證明資料向口岸簽證機關申辦口岸簽證入境。

二)外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續：在北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽9個國際機場，推行24小時直接過境旅客免辦邊檢手續。對於持24小時內國際聯程機票，經上述任一機場過境前往第三國或地區的出入境旅客，可以免辦邊檢手續，直接免簽過境。

三)在華外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發：短期來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，有正當合理事由需繼續在華停留的可就近就便向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。