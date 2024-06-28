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中國
2024-06-28 10:09:49

內地提高港澳進境居民行李免稅額　7.1起羅湖等口岸分批實施

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內地提高居民赴港澳購物免稅額度。(資料圖片)

內地提高居民赴港澳購物免稅額度。(資料圖片)

內地商務部宣布提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，由現行的人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元對此特區政府表示熱烈歡迎，行政長官李家超感謝中央殷切關心，認為措施凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持

內地下月起提高港澳進境居民行李免稅額。(資料圖片) 內地下月起提高港澳進境居民行李免稅額。(資料圖片) 內地下月起提高港澳進境居民行李免稅額。(資料圖片)

增至1.2萬元人民幣  保留口岸免稅店免稅額

內地商務部指，與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關系的安排》(CEPA)機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容納入《CEPA貨物貿易協議》，具體措施由業務主管部門對外公布實施。

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港府表示熱烈歡迎，並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議。新措施在7月1日起適用於羅湖、福田(落馬洲支線)、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於8月1日在所有口岸實施。

李家超感謝中央感心   料每年帶來176億購物消費額

特首李家超衷心感謝中央的殷切關心，推出多項有助促進香港經濟的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，另一方面，措施亦可促進本港的零售市道，為本地經濟注入動力。在新安排下，估算每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。

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