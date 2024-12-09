內地救市｜中央開會稱穩住樓市股市　港股尾市轉升逾500點重上兩萬關(更新)

中央政治局今(9日)召開會議，分析研究明年經濟工作，會議提出中國要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，做好明年經濟工作，包括擴大內需和穩住樓市股市，消息刺激港股在尾市由跌轉升。

恒生指數在尾市一度急升最多567點，收市報20,414點，升548點，見近一個月新高，大市成交金額2,065億元，較上個交易日增加26.87%。國指升224點或3.14%，報7,360點；恒生科技指數收報4,656點，升4.3%。