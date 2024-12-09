內地救市｜中央開會稱穩住樓市股市　港股尾市轉升逾500點重上兩萬關(更新)

中央政治局今(9日)召開會議，分析研究明年經濟工作，會議提出中國要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，做好明年經濟工作，包括擴大內需和穩住樓市股市，消息刺激港股在尾市由跌轉升。
恒生指數在尾市一度急升最多567點，收市報20,414點，升548點，見近一個月新高，大市成交金額2,065億元，較上個交易日增加26.87%。國指升224點或3.14%，報7,360點；恒生科技指數收報4,656點，升4.3%。
加強超常規逆週期調節 擴大內需
會議認為今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，強調中共中央明年要堅持穩中求進、以進促穩，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。
會議還強調，要充實完善政策工具箱，加強超常規逆週期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。要以科技創新引領新質生產力發展，建立現代化產業體系。
另外，亦要擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資。要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。而且要確保黨中央各項決策部署落到實處，要做好民生保障和安全穩定各項工作，確保社會大局穩定。同時亦要研究部署明年黨風廉政建設和反腐敗工作，把反腐敗鬥爭向縱深推進，以全面從嚴治黨新成效，為推進中國式現代化提供堅強保障。
內房股急升 融信升17%
受消息影響，港股尾市由跌轉升，科技股帶頭，騰訊(700)升逾1%；阿里巴巴(9988)升逾3%；美團(3690)升逾5%；京東(9618)升近4%。
另外，內房股亦轉升，華潤置地(1109)升近4%；中海外(688)升近3%，報14.2元；融信中國(3301)升17%；世茂(813)升13%，報1.36元；富力(2777)升一成，報1.79元。