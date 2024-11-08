內地救市｜人大增6萬億元化債方案　近年力度最大　總化債資金10萬億 (更新)

十四屆全國人大常委會第十二次會議今天(8日)在北京結束一連5日會議，會議審議通過近年來力度最大的化債舉措，決定增加地方政府債務限額6萬億元人民幣(下同)，用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。

財政部長藍佛安在會後新聞發布會上表示，新增的6萬億元地方政府債務限額將分3年安排，由2024至2026年，每年花費2萬億元，用於支持地方置換各類隱性債務。他形容政策為「及時雨」，指出在多項措施下，各地方政府的債務已逐步減少，目前全國隱性債務約為14.3萬億元。新議案連同4萬億元地方政府專項債券，整體化債資源達到10萬億元。

他續指，在各項政策合力下，2028年之前，地方需消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅降至2.3萬億元，平均每年消化額從2.86萬億元，減為4,600億元，不到原來的六分之一。

估算置換後5年內可慳6000億元利息支出

藍佛安表示，政策可以發揮「一石二鳥」效用，有助解決地方的燃眉之急，緩釋地方化債壓力，減少利息開支，近3年密集安排8.4萬億元，顯著降低了近幾年地方需要消化的隱形債務規模，估算置換後5年內可節約6,000億元的利息支出。