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2024-01-19 18:15:23

內地教授涉論文抄襲造假　門下11名學生發布125頁證據檢舉：怕受影響但不後悔

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內地教授涉論文抄襲造假　門下11名學生發布125頁證據檢舉：怕受影響但不後悔

華中農業大學近日有11名學生「舉全師門之力」以多達125頁的證據，檢舉一名黃姓教授涉論文抄襲、篡改實驗數據的行為。經校方調查，認定檢舉屬實，目前該教授已被停職。

據《中國新聞周刊》等內媒報道，華中農業大學11名碩博士研究生，16日聯名實名檢舉，該校動物營養系教授黃飛若存在學術造假行為。黃飛若指導的多篇論文中，存在篡改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題。

涉操縱同行評審及打壓學生

這份長達125頁的詳細資料中，羅列出黃飛若嚴重的學術不端行為。有學生指控，黃飛若逼迫學生們進行數據篡改、編造實驗結果等違反學術道德的行為，嚴重損害科學研究的公正性和可信度。例如，相同的肝臟實驗圖片，卻在不同的論文中被不同標註為「小鼠肝臟」及「仔豬肝臟」。

除此之外，黃飛若還存在操縱同行評審、論文不當署名、苛扣學生薪資、打壓學生等違背師德情況。他曾通過操縱同行以便順利發表自己的研究成果。據學生提供的聊天截圖顯示，他曾要求研究生自己擬定一個專家審稿意見，並提醒該學生「這是個機會」。

11名碩博士研究生實名檢舉該教授學術不端的行為。（圖／翻攝微博）

校方：即日起停止所有職務

《中新社》報道，實名檢舉的學生在集體受訪時坦言，擔心黃飛若強大的社會資源會給自己帶來不良影響，也擔心被認為是「愛鬧事」，而影響個人職業生涯與學術發展，但為了將來的學生能夠有一個正常學習和畢業的機會：「即便是自己畢不了業也值了、不後悔！」

其後校方宣布，即日起停止黃飛若所有職務，組建導師組全面接管研究生培養工作。且強調校方堅持對學術不端和師德失範「零容忍」，將進一步對舉報問題進行全面調查。

據公開資料，黃飛若為該校教授與博士生導師，曾主持「十四五」國家重點研發計劃、國家自然科學基金等多項科研計劃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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