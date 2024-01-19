內地教授涉論文抄襲造假 門下11名學生發布125頁證據檢舉：怕受影響但不後悔

華中農業大學近日有11名學生「舉全師門之力」以多達125頁的證據，檢舉一名黃姓教授涉論文抄襲、篡改實驗數據的行為。經校方調查，認定檢舉屬實，目前該教授已被停職。

據《中國新聞周刊》等內媒報道，華中農業大學11名碩博士研究生，16日聯名實名檢舉，該校動物營養系教授黃飛若存在學術造假行為。黃飛若指導的多篇論文中，存在篡改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題。

涉操縱同行評審及打壓學生

這份長達125頁的詳細資料中，羅列出黃飛若嚴重的學術不端行為。有學生指控，黃飛若逼迫學生們進行數據篡改、編造實驗結果等違反學術道德的行為，嚴重損害科學研究的公正性和可信度。例如，相同的肝臟實驗圖片，卻在不同的論文中被不同標註為「小鼠肝臟」及「仔豬肝臟」。

除此之外，黃飛若還存在操縱同行評審、論文不當署名、苛扣學生薪資、打壓學生等違背師德情況。他曾通過操縱同行以便順利發表自己的研究成果。據學生提供的聊天截圖顯示，他曾要求研究生自己擬定一個專家審稿意見，並提醒該學生「這是個機會」。