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中國
2024-01-15 14:50:00

內地文旅部奇招吸客　風景區推古裝猛男、少數民族大街跳「科目三」

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河南文旅局更使出「美男計」，找來猛男露出結實肌肉，在景區和遊客合影留念。

繼哈爾濱成為開年首個爆紅城市後，內地各地文旅局紛紛出奇招吸客。送禮、找明星背書不稀奇，河南文旅局更使出「美男計」，找來猛男露出結實肌肉，在景區和遊客合影留念。

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身穿古裝的青年在洛陽高鐵站迎接遊客。（圖／翻攝微博@洛陽印象） 重慶文旅請來男星肖戰拍片宣傳家鄉。（圖／翻攝微博@重慶校園） 廣西文旅穿上民族服飾在哈爾濱表演《科目三》。（圖／翻攝微博@話道君）

少數民族哈爾濱大街表演火爆舞蹈《科目三》

內媒報導，2024年「頂流」城市哈爾濱已成為各地文旅局的最新宣傳舞台，無不使出渾身解數來向遊客宣傳自家旅遊、花式攬客。例如，四川綿陽文旅穿上北川羌族和白馬藏族特色服裝，在哈爾濱中央大街與遊客共舞、化身唐朝詩人李白和遊客吟詩互動，還免費贈送綿陽米粉；廣西文旅則身穿民族服飾在哈爾濱大街表演近期最火爆的舞蹈《科目三》。重慶文旅則是請來了大咖男星肖戰拍片宣傳家鄉；河北文旅在官方帳號上喊話女星趙麗穎，希望能夠「夢幻聯動」，釣出趙麗穎本人留言，「為河北文旅扛大旗」。其中，引發最多討論的當屬河南文旅的創意了，不僅請來人氣男星王一博擔任洛陽文化旅遊形象大使，雲台山風景區請來老中醫到山上義診，現場為遊客「把脈」看診。不只如此，河南文旅還請來185名身穿古裝的俊朗青年在洛陽高鐵站迎接遊客，白雲山風景區則有多名身穿古裝、身材精壯的猛男，上半身全裸露出腹肌，站在瀑布前和遊客合影留念。花招百出讓網友直呼，「各地文旅都『殺瘋了』！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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