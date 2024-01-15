內地文旅部奇招吸客　風景區推古裝猛男、少數民族大街跳「科目三」

少數民族哈爾濱大街表演火爆舞蹈《科目三》

內媒報導，2024年「頂流」城市哈爾濱已成為各地文旅局的最新宣傳舞台，無不使出渾身解數來向遊客宣傳自家旅遊、花式攬客。例如，四川綿陽文旅穿上北川羌族和白馬藏族特色服裝，在哈爾濱中央大街與遊客共舞、化身唐朝詩人李白和遊客吟詩互動，還免費贈送綿陽米粉；廣西文旅則身穿民族服飾在哈爾濱大街表演近期最火爆的舞蹈《科目三》。重慶文旅則是請來了大咖男星肖戰拍片宣傳家鄉；河北文旅在官方帳號上喊話女星趙麗穎，希望能夠「夢幻聯動」，釣出趙麗穎本人留言，「為河北文旅扛大旗」。其中，引發最多討論的當屬河南文旅的創意了，不僅請來人氣男星王一博擔任洛陽文化旅遊形象大使，雲台山風景區請來老中醫到山上義診，現場為遊客「把脈」看診。不只如此，河南文旅還請來185名身穿古裝的俊朗青年在洛陽高鐵站迎接遊客，白雲山風景區則有多名身穿古裝、身材精壯的猛男，上半身全裸露出腹肌，站在瀑布前和遊客合影留念。花招百出讓網友直呼，「各地文旅都『殺瘋了』！」

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