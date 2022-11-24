內地新冠感染逼近3萬宗 連花清瘟加價達五成

內地前日新增28,883宗新冠肺炎本土感染，逼近3萬宗。針對新冠輕症、普通症的中成藥「連花清瘟膠囊」(圖)日前在生產地河北石家莊一度斷貨，連公司內部都出現搶購潮。有內地傳媒指出，在供不應求下，廠方「以嶺藥業」提高定價，致多地藥房都要加價發售，其中廣東河源有藥房的加幅達五成。
四川成都「紅星新聞」報道，周三在「美團」搜索「連花清瘟」，發現部分藥房的連花清瘟膠囊都已加價，其中48粒裝的加幅最為明顯。報道引述吉林一間藥房的工作人員指，上述規格的連花清瘟膠囊每盒原售30元(人民幣，下同)，在本月中旬「缺貨」風波後漲至35元。報道又稱，一間位於廣東河源的網上藥店，同規格的連花清瘟膠囊每盒售價為46元，若以以往普遍30元一盒的價格計算，加幅超過50%。至於加價原因，報道引述藥房工作人員表示，主要是「近期買的人特別多。廠家那邊定價漲了，貨也訂不到，那肯定在價格上有所調整」。
「連花清溫」湧現魚目混珠
內地網媒「星視頻」則發現，淘寶網最近湧現「連花清溫茶」，且大部分包裝都與以嶺藥業的連花清瘟膠囊極為相似。以嶺藥業周二發聲明，強調近期市場上的連花清溫茶、鏈花清溫茶、蓮花清溫膏、蓮花清溫口服液、蓮花清溫植物飲料、蓮花清溫丸及類似商品，均非公司生產銷售或授權生產銷售，公司對相關假冒、混淆商品及侵犯相關商標權等的行為，保留循法律途徑追究權利。
廣州已啟用19間方艙醫院
疫情數字方面，廣東、重慶仍然高企，前日分別增8,811及6,943宗；北京連續第2日新增個案破千，達1,486宗。廣東重災區廣州已啟用19間方艙醫院，接收無症狀及輕症患者，截至周二已使用近7萬張床位，並已有1.1萬人出艙。北京疾控中心則要求所有市民減少不必要外出，非必要不離京；疫情集中地區要進一步降低社會面活動度。另外，台灣昨新增17,841宗本土確診、31宗死亡。