內地新冠感染逼近3萬宗 連花清瘟加價達五成

內地前日新增28,883宗新冠肺炎本土感染，逼近3萬宗。針對新冠輕症、普通症的中成藥「連花清瘟膠囊」(圖)日前在生產地河北石家莊一度斷貨，連公司內部都出現搶購潮。有內地傳媒指出，在供不應求下，廠方「以嶺藥業」提高定價，致多地藥房都要加價發售，其中廣東河源有藥房的加幅達五成。

四川成都「紅星新聞」報道，周三在「美團」搜索「連花清瘟」，發現部分藥房的連花清瘟膠囊都已加價，其中48粒裝的加幅最為明顯。報道引述吉林一間藥房的工作人員指，上述規格的連花清瘟膠囊每盒原售30元(人民幣，下同)，在本月中旬「缺貨」風波後漲至35元。報道又稱，一間位於廣東河源的網上藥店，同規格的連花清瘟膠囊每盒售價為46元，若以以往普遍30元一盒的價格計算，加幅超過50%。至於加價原因，報道引述藥房工作人員表示，主要是「近期買的人特別多。廠家那邊定價漲了，貨也訂不到，那肯定在價格上有所調整」。