內地新冠疫情反彈 安徽宿州一周逾800感染

內地新冠肺炎本土疫情反彈，截至周日的一周時間內，新增感染過千宗，其中安徽佔八百多宗、江蘇一百多宗。安徽今波疫情集中在宿州市泗縣，全市昨起一連3日展開3輪「大排查」，全面清查未做核酸檢測人員，務求3日內實現「社會面清零」。

內地前日新增380宗本土感染，安徽佔287宗最多，全部來自宿州，其中256宗為泗縣個案；其次是江蘇56宗、福建10宗，上海亦有2宗。泗縣今波疫情自上月26日發生至今，源頭仍然未明，並已傳播至江蘇南京、無錫等地。宿州新冠疫情防控指揮部昨表示，截至昨午4時，泗縣累計863宗感染，6輪全民檢測共有逾300萬人次參與，篩查出的社會面感染個案呈下降趨勢。

