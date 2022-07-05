內地新冠疫情反彈 安徽宿州一周逾800感染

內地新冠肺炎本土疫情反彈，截至周日的一周時間內，新增感染過千宗，其中安徽佔八百多宗、江蘇一百多宗。安徽今波疫情集中在宿州市泗縣，全市昨起一連3日展開3輪「大排查」，全面清查未做核酸檢測人員，務求3日內實現「社會面清零」。
內地前日新增380宗本土感染，安徽佔287宗最多，全部來自宿州，其中256宗為泗縣個案；其次是江蘇56宗、福建10宗，上海亦有2宗。泗縣今波疫情自上月26日發生至今，源頭仍然未明，並已傳播至江蘇南京、無錫等地。宿州新冠疫情防控指揮部昨表示，截至昨午4時，泗縣累計863宗感染，6輪全民檢測共有逾300萬人次參與，篩查出的社會面感染個案呈下降趨勢。
澳門累計852宗感染
澳門疫情方面，前日新增68宗感染，累計852宗，其中21人是山頂醫院醫護、外判清潔及保安人員。第4輪全民檢測昨早展開，截至昨午3時暫發現2管10混1樣本呈陽性。第5、6輪全民檢測將於周三及周五進行。
至於台灣，昨日新增23,045宗本土確診、69宗死亡個案，為近兩個月來新低。中央流行疫情指揮中心認為，主要是民眾無在周末放假就醫有關，「所以通常周二宣布個案(一周)最高，關鍵就是假期沒有繼續看診的民眾」。另外，台灣透過COVAX疫苗分配機制獲得的首批50.4萬劑美國Novavax新冠疫苗已於上周四抵台，其中台北市宣布最快周五可以接種。Novavax屬重組蛋白疫苗，據報副作用較mRNA疫苗少，對中症和重症保護力達90%。