內地斷崖式降溫惹「超級冷冬」揣測　專家料冷暖起伏大

內地近期受冷空氣影響，多地經歷「斷崖式」降溫，新疆、內蒙古、京津冀等地降溫幅度超過10℃，冷出常年11月的水平，更出現「今年冬天是個超級冷冬」說法。不過，據中國氣象局目前預測，今冬氣溫將接近或偏暖於常年同期，但冷暖起伏大。 屬事後「認定」概念 根據《新京報》等內媒，國家氣候中心首席預報員章大全解釋，冷暖冬不是「預測」概念，而是對冬季氣溫狀況的一個事後「認定」概念。其定義是基於全國範圍內氣象觀測台站的冬季平均氣溫來進行事後認定。據悉，自1990年代以來，中國僅出現過6個冷冬，且都在2012年前。

在全球暖化背景下，中國冬季平均氣溫上升趨勢明顯。另一方面，北極地區的氣溫上升幅度高於其他地區，導致中緯度的南北溫差減小，西風帶大氣環流減弱，從而使中國冬季的冷暖波動更劇烈。章大全呼籲，應關注強降溫和強升溫對生產生活的影響。