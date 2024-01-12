內地旅客湧哈爾濱連帶餵飽野鴿　數十隻變破千隻全現「幸福肥」

黑龍江哈爾濱成為這個冬天熱門旅遊地，除了為當地商家帶來可觀收入，就連在廣場上的鴿子也受惠，得到大批遊客的投餵，直接吃成了肥嘟嘟的「鴿豬」。

「被餵得快沒脖子了」

根據官方統計，光是在2024年元旦當天，哈爾濱就迎接了300萬遊客到訪，許多遊客到此除了參加冰雪嘉年華，一睹童話般的冰雪城堡外，也會到各處景點參觀，主要商業街「中央大街」，聚集絡繹不絕的遊客和市民，許多人會手捧鴿子，拍照打卡。

鴿群看到人類也不害怕，反而會扭着屁股慢慢靠近，因為遊客地投餵，廣場上的鴿群從原先的幾十隻，到現在看起來有破千隻，而牠們的體型也出現「幸福肥」的狀況，有民眾就拍下一隻鴿子打盹的照片，戲稱「被餵得快沒脖子了」。