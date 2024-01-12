內地旅客湧哈爾濱連帶餵飽野鴿　數十隻變破千隻全現「幸福肥」

黑龍江哈爾濱成為這個冬天熱門旅遊地，除了為當地商家帶來可觀收入，就連在廣場上的鴿子也受惠，得到大批遊客的投餵，直接吃成了肥嘟嘟的「鴿豬」。
「被餵得快沒脖子了」
根據官方統計，光是在2024年元旦當天，哈爾濱就迎接了300萬遊客到訪，許多遊客到此除了參加冰雪嘉年華，一睹童話般的冰雪城堡外，也會到各處景點參觀，主要商業街「中央大街」，聚集絡繹不絕的遊客和市民，許多人會手捧鴿子，拍照打卡。
鴿群看到人類也不害怕，反而會扭着屁股慢慢靠近，因為遊客地投餵，廣場上的鴿群從原先的幾十隻，到現在看起來有破千隻，而牠們的體型也出現「幸福肥」的狀況，有民眾就拍下一隻鴿子打盹的照片，戲稱「被餵得快沒脖子了」。
「沒仔細看還以為是兩隻合體」
照片在社交平台上曝光後，引來不少網友流言「這是肉眼可見的胖呀」、「傳說中南方人的熱情嗎」、「鴿子：我不要面子的嗎？」、「沒仔細看還以為是兩隻合體」。
這波「哈爾濱熱潮」，預計要春節後才會出現消退跡象，根據內地購票網站「去哪兒」統計，2024春運首日（1/26）的火車票在11日開始販售，熱門目的地冠軍為重慶，哈爾濱則位居第二，其他包含成都、北京、西安、昆明等地都有上榜，從車站來看，廣州南站將會成為首日最繁忙車站。
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