熱門搜尋:
萬千星輝頒獎典禮2023 農曆新年2024 流感 深圳Costco 輕鐵 觀塘車禍 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-12 19:15:14

內地旅客湧哈爾濱連帶餵飽野鴿　數十隻變破千隻全現「幸福肥」

分享：

內地旅客湧哈爾濱連帶餵飽野鴿　數十隻變破千隻全現「幸福肥」

黑龍江哈爾濱成為這個冬天熱門旅遊地，除了為當地商家帶來可觀收入，就連在廣場上的鴿子也受惠，得到大批遊客的投餵，直接吃成了肥嘟嘟的「鴿豬」。

「被餵得快沒脖子了」

根據官方統計，光是在2024年元旦當天，哈爾濱就迎接了300萬遊客到訪，許多遊客到此除了參加冰雪嘉年華，一睹童話般的冰雪城堡外，也會到各處景點參觀，主要商業街「中央大街」，聚集絡繹不絕的遊客和市民，許多人會手捧鴿子，拍照打卡。

鴿群看到人類也不害怕，反而會扭着屁股慢慢靠近，因為遊客地投餵，廣場上的鴿群從原先的幾十隻，到現在看起來有破千隻，而牠們的體型也出現「幸福肥」的狀況，有民眾就拍下一隻鴿子打盹的照片，戲稱「被餵得快沒脖子了」。

「沒仔細看還以為是兩隻合體」

照片在社交平台上曝光後，引來不少網友流言「這是肉眼可見的胖呀」、「傳說中南方人的熱情嗎」、「鴿子：我不要面子的嗎？」、「沒仔細看還以為是兩隻合體」。

這波「哈爾濱熱潮」，預計要春節後才會出現消退跡象，根據內地購票網站「去哪兒」統計，2024春運首日（1/26）的火車票在11日開始販售，熱門目的地冠軍為重慶，哈爾濱則位居第二，其他包含成都、北京、西安、昆明等地都有上榜，從車站來看，廣州南站將會成為首日最繁忙車站。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受