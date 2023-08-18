內地旅客遊新疆沙漠突變「爆炸頭」　搞笑畫面背後原來極危險（有片）

記者李宗芳／綜合報道

內地一群遊客日前赴新疆吐魯番沙漠旅遊，在滑沙時突遇強靜電，好幾個人的頭髮都豎了起來，秒變「爆炸頭」，還伴隨手機出現電流聲音，影片上傳網絡引發關注，網友忍不住調侃「這是雷公發起位置共享吧」。

手機還發出電流聲

網傳影片中，這幾名遊客的頭髮都直直地豎立了起來，尤其是女生，頭髮本來就長，畫面上看來格外搞笑有趣。據影片拍攝者表示，一行人到了沙漠一高處稜線上，本想開始玩滑沙，天空卻突然下起小雨，10秒鐘後頭髮變「爆炸頭」站了起來，手機還發出電流聲，當下覺得不太對勁，就趕緊離開。