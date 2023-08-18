內地旅客遊新疆沙漠突變「爆炸頭」　搞笑畫面背後原來極危險（有片）

記者李宗芳／綜合報道
內地一群遊客日前赴新疆吐魯番沙漠旅遊，在滑沙時突遇強靜電，好幾個人的頭髮都豎了起來，秒變「爆炸頭」，還伴隨手機出現電流聲音，影片上傳網絡引發關注，網友忍不住調侃「這是雷公發起位置共享吧」。
手機還發出電流聲
網傳影片中，這幾名遊客的頭髮都直直地豎立了起來，尤其是女生，頭髮本來就長，畫面上看來格外搞笑有趣。據影片拍攝者表示，一行人到了沙漠一高處稜線上，本想開始玩滑沙，天空卻突然下起小雨，10秒鐘後頭髮變「爆炸頭」站了起來，手機還發出電流聲，當下覺得不太對勁，就趕緊離開。
應找低地雙腳併攏蹲下去
相關影片引發網友議論紛紛，有人調侃「看一次笑一次，海膽成精了」、「像韓劇《惡鬼》的影子」、「雷公與你發起位置共享」，更有不少人直呼好可怕，「危險，趕緊立刻找地方躲」、「這是馬上要雷擊了吧，還拍啊」。
據《新聞晨報》報道，蘭州大學大氣科學學院副教授吳學珂受訪表示，出現這種情況是遊客頭頂上的雲帶電，人就像一個尖端，頭頂上的電場畸變非常厲害，就會產生頭髮靜電感應，最極端情況下人可能會被閃電擊中，人在野外遇到這種情況，應就地找個比較低的地方，雙腳併攏蹲下去，腳不能跨開，不能走和跑，如果附近有車輛停放，也可快速進入車內躲避。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章