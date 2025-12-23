內地明年起 朋友私下發不雅照片或影片亦違法

內地明年起，在公開群組還是私密聊天傳送「淫穢訊息」，面臨最高15日的拘留與5,000元人民幣罰款。(資料圖片/路透社)

內地新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》即將2026年1月1日起生效，當中指在公開群組還是私密聊天傳送「淫穢訊息」，只要證據確鑿，都可能面臨最高15日的拘留與5,000元（人民幣，下同）罰款。

面臨10日以上拘留

據內媒報道，上述新修訂的法律第80條明確規定，利用網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息者，將面臨10日以上，15日以下拘留，可併處5,000元以下罰款；情節較輕者，也將處5日以下拘留或1,000元以上3,000元以下罰款。

群組管理員放任群組傳播淫穢信息亦需責

內媒報道又指，群組管理員放任群內成員傳播淫穢信息亦難逃責任。以廣東省清遠市陽山縣人民法院審理，一宗QQ群傳播淫穢物品案為例。3名QQ群管理員放任群組成員成員，在QQ群裏上傳淫穢視頻多達200多部，3人因未履行管理職責、放任淫穢信息傳播，構成傳播淫穢物品罪，分別獲刑10個月到1年不等的有期徒刑。