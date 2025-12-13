內地明年重新對避孕用品課稅　專家：生育率提升效果有限

中國內地將從明年1月1日起，對避孕藥品與避孕用品課徵增值稅，終結長達三十多年的免稅優惠。根據內地最新的增值稅法，避孕套等產品將被課徵13%的標準稅率，此舉與北京當局鼓勵生育的政策方向一致。 據《美聯社》12日報道，儘管官方媒體並未大幅報道此項變革，但該話題已在內地社交媒體上引發熱烈討論。許多網友嘲諷表示，就算避孕套被課稅，養育孩子的成本仍遠高於避孕支出。不過，專家對此政策提出嚴正警告，擔憂避孕用品價格上漲可能導致意外懷孕與性傳染病增加。

過去實施「一孩政策」 內地過去實施「一孩政策」，從1980年左右執行至2015年，期間以高額罰款、強制墮胎等手段嚴格管控，部分超生子女甚至因無法取得身分證號而成為「黑戶」。2015年政府將生育限制放寬至二孩，2021年再開放至三孩。隨着人口開始下降，2023年印度已超越中國成為全球人口最多國家。 根據國家統計局數據，2024年新生兒數量為950萬人，較2019年的1470萬人減少約三分之一，儘管龍年傳統上被視為生育吉年使出生率高於往年，但新生兒數量仍下降。

維吉尼亞大學人口研究小組主任蔡謙（Qian Cai，音譯）指出，課稅對提升生育率的效果極為有限，對於不想生育的夫妻而言，13%的避孕用品稅不太可能改變他們的生育決策，特別是與養育孩子的高昂成本相比。

避孕責任主要由女性承擔 根據比爾及梅琳達·蓋茲基金會2022年發布的研究，內地僅9%的夫妻使用安全套避孕，44.2%使用子宮內避孕器，30.5%採女性結紮，4.7%為男性結紮，其餘則使用避孕藥或其他方式。避孕責任主要由女性承擔。 蔡謙警告，較高的價格可能降低經濟弱勢族群取得避孕用品的機會，進而導致意外懷孕與性傳染病增加，最終可能造成更多墮胎與更高的醫療成本。