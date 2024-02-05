內地春節假期不少旅行團早爆滿　疫情後人才流失料3至5年恢復

周六（2月10日）是農曆新年大年初一，內地民眾除了回鄉過龍年，不少人趁長假期出門旅行，各地文化及旅遊部門各出奇謀吸引遊客，催谷當地旅遊。 廣之旅新聞發言人官鍵表示，今年是新冠肺炎疫情後首個出境遊全面復常的春節，一些長線深度遊旅行團早已爆滿，例如歐洲、新西蘭、澳洲、埃及等。歷幾年疫情，他認為業界對出境的長線團比較謹慎，但市場較預期理想，目前會催谷東南亞的中短線旅行團，例如本周五起對中國遊客實施免簽證入境的新加坡，希望在春節期間吸引遊客到當地。 他又說，內地一些熱爆的旅遊景點，例如冰雪節旅遊，雖然機票、酒店等均加價，依然有價有市，部分團費每人團費過萬元人民幣。
不過，官鍵提到可能景點本身未必值這個價錢，加上迫滿遊客，服務水平有待提升，一些民眾或感到跟預期有落差，不太滿意。 北京聯合大學旅遊學院教授李柏文表示，內地旅遊業復蘇但不平均，不少文旅局官員也粉墨登場拍宣傳片，希望吸引外界青睞，爭奪正在恢復的市場。但受疫情影響，行內面對人才流失，服務質素參差問題，相信要三至五年才可望填補缺口。 李柏文認為，全球經濟不穩定，旅遊業反而有增長，民眾寧願將錢花在旅遊產品，對中國旅遊業是一個發展契機，可以利用旅遊拉動消費。原文刊登於 香港電台