內地春節假期不少旅行團早爆滿　疫情後人才流失料3至5年恢復

周六（2月10日）是農曆新年大年初一，內地民眾除了回鄉過龍年，不少人趁長假期出門旅行，各地文化及旅遊部門各出奇謀吸引遊客，催谷當地旅遊。 廣之旅新聞發言人官鍵表示，今年是新冠肺炎疫情後首個出境遊全面復常的春節，一些長線深度遊旅行團早已爆滿，例如歐洲、新西蘭、澳洲、埃及等。歷幾年疫情，他認為業界對出境的長線團比較謹慎，但市場較預期理想，目前會催谷東南亞的中短線旅行團，例如本周五起對中國遊客實施免簽證入境的新加坡，希望在春節期間吸引遊客到當地。 他又說，內地一些熱爆的旅遊景點，例如冰雪節旅遊，雖然機票、酒店等均加價，依然有價有市，部分團費每人團費過萬元人民幣。