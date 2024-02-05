熱門搜尋:
美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-05 10:28:00

內地春節假期不少旅行團早爆滿　疫情後人才流失料3至5年恢復

分享：
內地春節假期不少旅行團早爆滿　疫情後人才流失料3至5年恢復

內地春節假期不少旅行團早爆滿　疫情後人才流失料3至5年恢復

周六（2月10日）是農曆新年大年初一，內地民眾除了回鄉過龍年，不少人趁長假期出門旅行，各地文化及旅遊部門各出奇謀吸引遊客，催谷當地旅遊。 廣之旅新聞發言人官鍵表示，今年是新冠肺炎疫情後首個出境遊全面復常的春節，一些長線深度遊旅行團早已爆滿，例如歐洲、新西蘭、澳洲、埃及等。歷幾年疫情，他認為業界對出境的長線團比較謹慎，但市場較預期理想，目前會催谷東南亞的中短線旅行團，例如本周五起對中國遊客實施免簽證入境的新加坡，希望在春節期間吸引遊客到當地。 他又說，內地一些熱爆的旅遊景點，例如冰雪節旅遊，雖然機票、酒店等均加價，依然有價有市，部分團費每人團費過萬元人民幣。

2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）

不過，官鍵提到可能景點本身未必值這個價錢，加上迫滿遊客，服務水平有待提升，一些民眾或感到跟預期有落差，不太滿意。 北京聯合大學旅遊學院教授李柏文表示，內地旅遊業復蘇但不平均，不少文旅局官員也粉墨登場拍宣傳片，希望吸引外界青睞，爭奪正在恢復的市場。但受疫情影響，行內面對人才流失，服務質素參差問題，相信要三至五年才可望填補缺口。 李柏文認為，全球經濟不穩定，旅遊業反而有增長，民眾寧願將錢花在旅遊產品，對中國旅遊業是一個發展契機，可以利用旅遊拉動消費。原文刊登於 香港電台

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受