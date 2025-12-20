內地時興養高風險「異寵」　有人遭百步蛇咬傷拇指需截肢

近來飼養「異寵」的風潮在內地悄然興起，但這些看似「個性夥伴」的動物，實際上恐成「致命威脅」。北京黃姓男子飼養了一條百步蛇，某天因蛇生病無法主動進食，黃男手動親自餵食時卻被咬傷，後來因溶血性毒素對傷口造成嚴重破壞，導致大拇指壞死不得不截肢。

根據《央視網》等內媒，今年2月，海關在浦東機場查獲世界上毒性最強物種之一的兹米爾曼箭毒蛙，其體表毒素可導致成年人心臟驟停。走私者將牠們藏於化妝品分裝瓶，堅稱僅是「個性寵物」。據悉，箭毒蛙中毒病例的治療需用實驗性抗毒血清，而罕見的爬寵寄生蟲病往往需要多學科會診才能確診。