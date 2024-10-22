內地景區推「流放寧古塔」項目　體驗《甄嬛傳》經典橋段(有片)

當年《甄嬛傳》熱播，在許多觀眾眼中視為經典。近日，黑龍江有旅行社宣布，今年冬天將啟動「流放寧古塔」沉浸式旅遊項目，重現劇集經典橋段。旅行社表示，這次將重現《甄嬛傳》中的經典橋段，並指「還原了年代感十足的寧古塔舊城，而且還有很多冰雪旅遊項目在籌備中。」並邀請網民提供建議。

綜合《遼寧衛視》等內地媒體報道，黑龍江牡丹江鏡泊湖旅遊集團在社交平台發布影片表示：「最近有很多網友反映，想要體驗身穿囚服、肩抗枷鎖被流放的感覺……機會來了，這個冬天牡丹江鏡泊湖景區將要重現《甄嬛傳》中的經典橋段。今年將有大動作，還原了年代感十足的寧古塔舊城，而且還有很多冰雪旅遊項目在籌備中。」並邀請網民提供建議。