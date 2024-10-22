內地景區推「流放寧古塔」項目　體驗《甄嬛傳》經典橋段(有片)

當年《甄嬛傳》熱播，在許多觀眾眼中視為經典。近日，黑龍江有旅行社宣布，今年冬天將啟動「流放寧古塔」沉浸式旅遊項目，重現劇集經典橋段。旅行社表示，這次將重現《甄嬛傳》中的經典橋段，並指「還原了年代感十足的寧古塔舊城，而且還有很多冰雪旅遊項目在籌備中。」並邀請網民提供建議。
綜合《遼寧衛視》等內地媒體報道，黑龍江牡丹江鏡泊湖旅遊集團在社交平台發布影片表示：「最近有很多網友反映，想要體驗身穿囚服、肩抗枷鎖被流放的感覺……機會來了，這個冬天牡丹江鏡泊湖景區將要重現《甄嬛傳》中的經典橋段。今年將有大動作，還原了年代感十足的寧古塔舊城，而且還有很多冰雪旅遊項目在籌備中。」並邀請網民提供建議。
網民：不要賣美食 給點冷窩頭吃就行
《甄嬛傳》中，皇帝將甄環一家流放寧古塔，甄環含冤受屈的橋段，令不少觀眾深刻難忘。有關「流放寧古塔」旅遊項目隨即引來大批網民熱議，紛紛留言大讚有創意和十分期待，不少網民坦言希望體驗穿囚服、戴枷鎖，亦有人率先表明想去寧古塔扮演衙役或土匪，還有網民建議：「流放那就逼真一點，不要賣美食，給點冷窩頭吃就行。」、「和兩廣搞個互動，整個流放嶺南。」鏡泊湖景區的工作人員表示，由於當地冬季下雪時間長，進入12月後積雪才會穩定不化，因此計劃的活動將結合當地的冰雪旅遊特色。
寧古塔是滿族的發祥地之一，在明末始建於今牡丹江海林市長汀鎮，地氣候惡劣，冬天溫度極低，清朝廷曾將許多重刑犯人流放至此。地圖顯示，5A級的鏡泊湖景區距離長汀鎮和寧安鎮都不遠。報道指，寧古塔並不是一個有塔的地方，而是滿語中「六個」的音譯，據說是因為滿族祖先努爾哈赤的曾祖父福滿有六個兒子在此生活，因此得名。