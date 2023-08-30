內地暴雨｜四川山洪暴發泥流淹工地釀4死48失聯　習近平下令處理相關責任者

內地四川涼山州金陽縣一村落受到短時強降雨影響，21日突發山洪，導致一個工地嚴重受災，共有201位工人被困。截至30日，洪災已造成4人罹難，48人失聯。國家主席習近平指示，要求全力搜尋失聯人員，開展調查，並依法嚴肅處理相關責任者。

《新華社》：降雨影響山洪暴發

據內地官媒《新華社》報道，8月21日淩晨，四川省涼山彜族自治州金陽縣受到短時強降雨影響暴發山洪，位於縣境內沿江高速JN1（金寧一）標段項目工地、鋼筋加工場的工人駐地板房被泥流沖毀，造成人員罹難和失聯。四川省人民政府8月30日上午召開新聞發布會，通報「8·21」山洪災害的最新情況。當局指出，防汛應急等相關部門在災害發生前，根據天氣預報和暴雨預警，對沿江高速JN1（金寧一）標段項目進行多次預警和調度，項目部安全負責人、值班人員等均確認反饋，但並沒有按照要求及時撤離相關人員。

官方派出2000名人力投入搜救，於8月23日、24日、27日累計打撈上岸4具罹難者遺體。而災害發生時工地內有201人，其中149人脫險，4人遇難、48人失聯。公安機關調查結果指出，沿江高速JN1（金寧一）標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」，遭到刑事拘留。目前，公安機關正在偵辦案件。對此，國家主席習近平作出指示，要求全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作。國務院要派出工作組，開展調查，依法嚴肅處理相關責任者。要深刻汲取教訓，全面排查問題，確實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。大陸國務院總理李強指示，要求抓緊核實情況，搜救失聯人員，盡快查明原因，並依法嚴肅追責。

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