內地暴雨｜四川網紅「魚鱗壩」河道突暴漲　11遊客遭沖走7人遇難 （有片慎入）

記者李宗芳／綜合報道

內地近來暴雨不斷多地災情慘重，四川雅安9日上午一處河道「魚鱗壩」網紅打卡景點，河水突然暴漲，11名遊客被洪水沖走，已知4人獲救，7人遇難，意外現場影片曝光，多個人頭在水中載浮載沉。

魚鱗壩平日水位不高

據悉，魚鱗式堤壩取代傳統消波塊，攔截河水之餘，在堤壩下游形成排列整齊卻又密佈的疊水緩坡，就像一片片魚鱗，能吸引不少民眾打卡拍照。網傳影片顯示，河道上建立了多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，多人被水流沖走，影片中還有人喊「快救人」。

據《極目新聞》消息，該宗意外發生在9日上午10時左右，四川雅安雨城區魚鱗壩，附近一商戶向記者表示，出事的魚鱗壩平日水位不高，前來遊玩拍照打卡的人較多。河道突然漲水有遊客被沖走，現在河邊已無法靠近，有警方及相關部門工作人員在搜救。