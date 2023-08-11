內地暴雨｜四川網紅「魚鱗壩」河道突暴漲　11遊客遭沖走7人遇難 （有片慎入）

記者李宗芳／綜合報道
內地近來暴雨不斷多地災情慘重，四川雅安9日上午一處河道「魚鱗壩」網紅打卡景點，河水突然暴漲，11名遊客被洪水沖走，已知4人獲救，7人遇難，意外現場影片曝光，多個人頭在水中載浮載沉。
魚鱗壩平日水位不高
據悉，魚鱗式堤壩取代傳統消波塊，攔截河水之餘，在堤壩下游形成排列整齊卻又密佈的疊水緩坡，就像一片片魚鱗，能吸引不少民眾打卡拍照。網傳影片顯示，河道上建立了多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，多人被水流沖走，影片中還有人喊「快救人」。
據《極目新聞》消息，該宗意外發生在9日上午10時左右，四川雅安雨城區魚鱗壩，附近一商戶向記者表示，出事的魚鱗壩平日水位不高，前來遊玩拍照打卡的人較多。河道突然漲水有遊客被沖走，現在河邊已無法靠近，有警方及相關部門工作人員在搜救。
事發前一日曾發山洪預警
碧峰峽鎮政府工作人員則表示，據初步情況，共有11人被水沖走，其中有7人不幸遇難，已有4人獲救，其中1人輕傷 3人未受傷。
此前該地曾發山洪預警，據雅安市公共氣象服務中心官方微博「雅安公共氣象」， 8月8日17時36分消息，雅安市水利局、雅安市氣象局8日17時20分聯合發布第18期山洪災害氣象風險黃色預警，預計當天傍晚到夜間陰天有小到中雨（5-20mm），局部大到暴雨（40-90mm），9日白天多雲，傍晚有分散陣雨（0-10mm），局部中雨（10-20mm）。
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