內地最美女通緝犯出獄改邪歸正做網紅　經營1個多月後慘遭封號

內地一名美女因涉嫌當「酒托」詐騙(帶往指定酒吧消費高價酒水)，2018年遭警方通緝，由於長相清秀顏值高，被封為「最美女通緝犯」。近日被媒體發現，她已服刑出獄「改邪歸正」當起網紅來，不過帳號至今才開1個多月就慘被封號。

因通緝照片太美意外走紅

據內地媒體《極目新聞》報道，2018年11月，四川綿陽警方公開發佈檢舉「酒托」詐騙犯罪團夥在逃人員通告，曝光7名嫌疑人姓名及其照片。其中一人名叫「卿晨璟靚」的女疑犯，因為高顏值意外走紅，還被網友稱為「最美酒托」、「高顏值通緝犯」。當月卿晨璟靚就投案自首。

2019年7月15日，四川綿陽城北公安分局通報，該案10名嫌疑人已被移送審查起訴，涉案金額高達140余萬元人民幣（約625萬元新台幣）。此後，卿晨璟靚因詐騙罪，被判處有期徒刑1年2個月。

近日記者發現，獲釋後的卿晨璟靚已變身為一名網路主播，直接用本名在社交平台上開設帳號，使用頭像正是2018年通緝令上的那張照片，個人簡介更直接寫明「2018年頭條人物，現已改邪歸正」，至4月27日12時許，共有8000多名粉絲。