內地最高法院前副院長沈德咏被查 曾稱問心無愧、無貪瀆擅權

中紀委國家監委網站通報，十三屆全國政協常委、社會和法制委員會主任沈德咏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

曾空降上海出任市委書記

68歲的沈德咏是今年首名被查的正部級官員，1983至1998年間在江西省政法委、江西省高級人民法院、江西省紀律檢查委員會任職，1998年12月起出任最高人民法院副院長。2006年，上海市委時任書記陳良宇因挪用上海社保基金落馬，沈德咏同年11月空降上海出任市委書記，至2008年4月陳良宇受賄、濫用職權罪成被判囚18年，沈德咏同月回到最高人民法院任黨組副書記、常務副院長等職務。

自請離職 稱「主動退出」是自覺、無奈

2018年3月，沈德咏任十三屆全國政常委及協社會和法制委員會主任，同年6月不再擔任最高人民法院相關職務，離任時曾透過最高法院全體幹警的辦公平台發布一份《離職告別書》，當中提到，「根據我的誠懇請求，中央決定提前一年左右的時間，免去我在最高人民法院擔任的各項職務……在今年的全國兩會上，承蒙厚愛，中央已為我安排了全國政協常委及社會和法制委員會主任職務。一身難兼二任，且最高法院領導班子正處於新老交替之際，此時請求去職，或許正是時候……此時此刻，要說一點點失落都沒有，那顯然是自欺欺人的說法，畢竟是壯志未酬身先老，主動選擇退出，既是一種自覺，也是一種無奈」。

指離任最高院副院長是解脫、自由

《離職告別書》又提到，「在北京東交民巷27號這所大院，前後20年，我始終如一、問心無愧，真實地做了一回自己，真實地感受到了那種累並快樂著的感覺。我在這個崗位上已經堅守了18年，尤其是在常務副院長的位置上堅守了創紀錄的10年零2個月，這是一個難度不小、風險不低的崗位，我自認為基本上做到了立足崗位、守好本分、盡力而為，沒有貪瀆擅權，沒有媚上欺下，沒有攬功諉過。如今我終於可以放下了、釋然了、解脫了，可以由必然王國走向自由王國了，而且身體尚且康健、步履尚且輕盈、頭腦尚且清醒，難道這不是值得慶幸的麼？！」

沈德咏同時是中共十八屆、十九屆中央委員。

