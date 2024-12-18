內地有錢人赴日本搶購「口服幹細胞膠囊」　冀可延緩衰老

許多有錢人到日本享受一流服務。（示意圖／photoAC）

內媒近日披露，越來越多富豪到日本，砸重金使用最新「口服幹細胞」技術回春，體驗「人生贏家的感覺」。

《網易》報道，日本科學家山中伸彌成功將人體自身的細胞，逆轉為幹細胞，不僅解決從胚胎提取幹細胞所涉及的倫理爭議，也象徵人類可能不再面臨幹細胞資源枯竭的危機，他也因此獲得2012年諾貝爾醫學獎殊榮。

東京有幹細胞診所

此後幾年，山中伸彌團隊顧問、科學家澤芳樹，進一步開展臨床研究，他發現隨年齡的增長，人體內的許多幹細胞並未消亡，而是進入「靜息狀態」，也就是這些幹細胞可被重新喚醒。

這項結果得到日本厚生勞動省大力支持，並迅速轉化為亞洲首個口服幹細胞成果「賽時光stemax」口服膠囊。而東京一些幹細胞診所已開始普及，並迅速受到內地富豪青睞。