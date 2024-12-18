內地有錢人赴日本搶購「口服幹細胞膠囊」　冀可延緩衰老

內媒近日披露，越來越多富豪到日本，砸重金使用最新「口服幹細胞」技術回春，體驗「人生贏家的感覺」。
《網易》報道，日本科學家山中伸彌成功將人體自身的細胞，逆轉為幹細胞，不僅解決從胚胎提取幹細胞所涉及的倫理爭議，也象徵人類可能不再面臨幹細胞資源枯竭的危機，他也因此獲得2012年諾貝爾醫學獎殊榮。
東京有幹細胞診所
此後幾年，山中伸彌團隊顧問、科學家澤芳樹，進一步開展臨床研究，他發現隨年齡的增長，人體內的許多幹細胞並未消亡，而是進入「靜息狀態」，也就是這些幹細胞可被重新喚醒。
這項結果得到日本厚生勞動省大力支持，並迅速轉化為亞洲首個口服幹細胞成果「賽時光stemax」口服膠囊。而東京一些幹細胞診所已開始普及，並迅速受到內地富豪青睞。
一罐定價約3萬
報道引述業界人士透露，「賽時光stemax」問世後，赴日體驗的富豪數急速攀升，而傳統用注射的人數明顯下降。而這種膠囊在淘寶等電商可買到，但要價不斐，小小一罐定價約3萬人民幣（約3.2萬港元），令人咋舌。
至於為何膠囊已引進內地，富豪們為何仍選擇飛往日本，業內人士認為，或因匯率導致差價，也可能電商頻繁斷貨，又或者想親自體驗「投資+消費+保養」的「人生贏家感」。
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