內地核潛電影《蛟龍行動》票房欠佳 製片人：被惡意打低分絕不撤檔

《蛟龍行動》是2018年票房大破36億人民幣的《紅海行動》續作，同樣由香港著名導演林超賢執導，而今次故事背景是軍事潛艇，是中國首部核潛艇題材的電影。演員包括黃軒、于適、張涵予、段奕宏等人，由於劇組要搭建一座1比1大細的潛艇景作拍攝，內部所有設備不僅高度還原，而且真實可用，有指全片投資超過10億人民幣(下同)，製作周期長達7年。《新華網》報道，被問到為何要拍這部電影時，林超賢的回答是：「每個大國都要有一部潛艇電影，我們也要有一部自己的潛艇電影」。

該片總製片人、博納影業董事長于冬在年初三（31日）的路演活動上激動發聲，表示「打一星的都是『黑水』」。于冬表示豆瓣這兩年成為很多不理性粉絲互相攻擊的聚集地，粉圈互黑在別的平台是肆意辱罵互相詆毀，在豆瓣則是互相給對方打差評。這不公平，也不正常。他續指，「面對客觀理性的批評，我們虛心接受。而面對粉圈的惡意差評，我們絕對會鬥爭到底。」他呼籲觀眾真實評價影片，強調絕不撤檔。

打保密牌被調侃 「主旋律片」審美疲勞

分析認為《蛟龍行動》票房失利有多個原因。影片在上映前一直主打「保密」牌，試圖營造神秘感吸引觀眾，宣傳片指因內容涉國家機密，片中部份劇情僅靠導演向演員口述，再自行手寫紀錄，「見到外國演員就緊張收起劇本」，引發內地網民反彈斥演過頭，調侃：「為了保護國家機密，我不看這部電影了」、「如果真的是那麼機密，乾脆就別拍了！」。另外在春節時期，觀眾普遍傾向觀看輕鬆愉快、闔家歡的影片，加上春節檔競爭太激烈，《哪咤之魔童鬧海》對內地觀眾的吸引力遠超其他影片，觀眾對於「主旋律大片」審美也越見疲勞。