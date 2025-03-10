內地桌球名將徐克涉性騷擾美籍選手　遭禁賽10年

現年34歲的內地桌球選手徐克，涉嫌性騷擾一名美國桌球選手，遭國際桌球總會重罰禁賽10年，事件曝光後徐克喊冤，雙方各說各話，但消息曝光衝上微博熱搜，成為關注焦點。

報道引述國際國際桌球總會（ITTF）6日公告表示，這起事件發生於2021年1月1日凌晨，徐克在四川省成都市的國際訓練營，邀請4名球員到他的房間，喝酒慶祝新年。之後一名美國隊女隊員回到自己房間，徐克透過微信取得其房間號碼，並在未經允許情況下，強行進入她的房間，實施性騷擾。具體行為包括擁抱、把手伸入對方褲子裡，女方曾明確表示拒絕。

《封面新聞》報道，徐克曾效力於解放軍八一隊，期間曾擊敗過名將馬龍、許昕等頂尖選手，退役後轉型擔任教練。2022年他與河北省出身、現入籍南韓的桌球女將田志希結婚，轟動一時，未料如今爆出醜聞。

事件曝光後，徐克9日隨即發表聲明駁斥，他指出，當時這名美國隊員想「討論他擔任教練的薪資」，以及「諮詢他個人情感問題」，均被他婉拒。徐克說，之後美國隊員又邀請他進入房間，繼續討論，「我敲門進入，短暫停留後返回自己房間（全程不到1分鐘）。」

如今這起事件演變為各說各話，但已衝上微博熱搜，而田志希也遭此事波及，她緊急關閉微博討論功能，顯得非常低調。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章