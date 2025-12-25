內地櫻桃因智利大量供應而減價 較去年同期平15%至20%（示意圖）

今年冬天內地櫻桃（車厘子）價格大減價。由於智利櫻桃大量供應，內地市場迎來史上最大規模的櫻桃交易潮。據智利駐陸商務處數據顯示，智利將在2025至2026產季供應約65.5萬噸櫻桃，相當於1.31億箱，其中超過90%將出口至中國市場。受產量暴增影響，櫻桃零售價格較去年同期下跌約15%至20%，藍莓價格也下降約25%，讓「水果貴族」不再高不可攀。

海運比例增加 減低成本

綜合《北京日報》、《第一財經》報道，今年12月櫻桃批發價同比去年同期降幅普遍在15%至25%。供應端方面，2025至2026產季智利氣候適宜，櫻桃產量同比增長；物流端方面，海運航程較去年縮短4至5天至23天，運輸班次增加，空運佔比下降，單櫃運輸成本下降約10%至20%。此外，電商平台、連鎖超市提前備貨並推出補貼活動，5斤裝比去年同期便宜20至40元人民幣。