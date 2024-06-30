內地民企火箭天龍三號測試意外 墜落河南山區爆炸(有片)

「天龍三號」火箭來自民營企業天兵科技，可回收重用。火箭周日下午3時測試引擎時，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台。而升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。

內地民企火箭「天龍三號」在河南鞏義進行測試期間發生意外，在測試地點附近山區墜毀，未釀傷亡。

公司強調，測試地點遠離鞏義市區，而且事前有與當地政府聯合完善安全保障措施，並提前組織周邊人員撤離。鞏義市應急管理局亦稱，事前知道天兵科技測試火箭，而箭體散落在安全布控區，引起局部區域起火，火勢其後撲滅。

有網上片段可見火箭在飛行途中冒出黑煙，在空中劃出拋物線後墜落，並在青龍山附近墜毀。有猜測認為試驗時推力太大，令火箭飛出。據報天龍三號原定於9月在海南發射場首飛。

天龍三號｜性能對標美國SpaceX「獵鷹9號」

該公司介紹，天龍三號為大型液體運載火箭，產品性能對標美國太空探索技術公司SpaceX的「獵鷹9號」，其直徑3.8米，起飛質量590噸，近地軌道(LEO)運力17噸，太陽同步軌道(SSO)運力14噸。