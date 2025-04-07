內地民間「村晚」盛行 發起人稱可振興鄉村文旅經濟

廣東恩平今年初舉辦了一場由當地居民及大學生籌辦的鄉村文藝晚會「村晚」。（受訪者社交平台截圖）

廣東當局表示，今年是廣東「百縣千鎮萬村高質量發展工程」、簡稱「百千萬工程」的重要節點，要全面推進鄉村振興，包括推廣文旅、辦好「廣東村晚」、即鄉村文藝晚會。

居民及大學生演出及籌辦

在廣東江門恩平市白沙水村，今年年初舉辦了一場「村晚」，有音樂、舞蹈、話劇小品等節目，籌辦和演出者都是當地居民及大學生。

32歲的鄭偉庭是訪談環節的參加者，他大學畢業後輾轉回到家鄉工作，工餘時間從事藝術創作，認為這次村晚可推廣本土文化之餘，亦讓他有機會向更多人介紹自己的作品，雖然村晚未必可直接增加參加者或居民的即時收入，但相信長遠可為鄉鎮帶來經濟效益。