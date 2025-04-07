內地民間「村晚」盛行 發起人稱可振興鄉村文旅經濟

廣東當局表示，今年是廣東「百縣千鎮萬村高質量發展工程」、簡稱「百千萬工程」的重要節點，要全面推進鄉村振興，包括推廣文旅、辦好「廣東村晚」、即鄉村文藝晚會。
居民及大學生演出及籌辦
在廣東江門恩平市白沙水村，今年年初舉辦了一場「村晚」，有音樂、舞蹈、話劇小品等節目，籌辦和演出者都是當地居民及大學生。
32歲的鄭偉庭是訪談環節的參加者，他大學畢業後輾轉回到家鄉工作，工餘時間從事藝術創作，認為這次村晚可推廣本土文化之餘，亦讓他有機會向更多人介紹自己的作品，雖然村晚未必可直接增加參加者或居民的即時收入，但相信長遠可為鄉鎮帶來經濟效益。
這場村晚的發起人之一、當地民宿老闆李勁新表示，整場村晚工作人員全部都是義工，不收分文，村民亦向他反映村晚效果不錯，從來沒有想像過有如此多遊客到訪。李勁新說，外國不少地方都以大自然景觀作為旅遊賣點，但其實內地都有很多自然資源，應該好好利用發展休閒旅遊，推出鄉村住宿、餐飲、觀光等特色體驗。
籌集經費成最大挑戰
除了廣東，「村晚」近年在全國很多省市的城鎮鄉村都相當盛行。湖南省益陽市東山鄉去年春節期間，舉辦過場面盛大的村晚。總導演劉景峰表示，節目內容大部分都是原創，並加入土本文化元素，有助加強村民對家鄉的凝聚力。不過他提到這類民間自發的村晚，籌集經費是最大挑戰，希望日後越辦越好，若能獲政府認可納入官方籌辦的「四季村晚」名單，便可獲更多資源和關注。
原文刊登於 香港電台