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中國
2025-04-07 11:01:00

內地民間「村晚」盛行 發起人稱可振興鄉村文旅經濟

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廣東恩平今年初舉辦了一場由當地居民及大學生籌辦的鄉村文藝晚會「村晚」。（受訪者社交平台截圖）

廣東恩平今年初舉辦了一場由當地居民及大學生籌辦的鄉村文藝晚會「村晚」。（受訪者社交平台截圖）

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廣東當局表示，今年是廣東「百縣千鎮萬村高質量發展工程」、簡稱「百千萬工程」的重要節點，要全面推進鄉村振興，包括推廣文旅、辦好「廣東村晚」、即鄉村文藝晚會。

居民及大學生演出及籌辦

在廣東江門恩平市白沙水村，今年年初舉辦了一場「村晚」，有音樂、舞蹈、話劇小品等節目，籌辦和演出者都是當地居民及大學生。

32歲的鄭偉庭是訪談環節的參加者，他大學畢業後輾轉回到家鄉工作，工餘時間從事藝術創作，認為這次村晚可推廣本土文化之餘，亦讓他有機會向更多人介紹自己的作品，雖然村晚未必可直接增加參加者或居民的即時收入，但相信長遠可為鄉鎮帶來經濟效益。

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這場村晚的發起人之一、當地民宿老闆李勁新表示，整場村晚工作人員全部都是義工，不收分文，村民亦向他反映村晚效果不錯，從來沒有想像過有如此多遊客到訪。李勁新說，外國不少地方都以大自然景觀作為旅遊賣點，但其實內地都有很多自然資源，應該好好利用發展休閒旅遊，推出鄉村住宿、餐飲、觀光等特色體驗。

籌集經費成最大挑戰

除了廣東，「村晚」近年在全國很多省市的城鎮鄉村都相當盛行。湖南省益陽市東山鄉去年春節期間，舉辦過場面盛大的村晚。總導演劉景峰表示，節目內容大部分都是原創，並加入土本文化元素，有助加強村民對家鄉的凝聚力。不過他提到這類民間自發的村晚，籌集經費是最大挑戰，希望日後越辦越好，若能獲政府認可納入官方籌辦的「四季村晚」名單，便可獲更多資源和關注。

原文刊登於 香港電台

鄭偉庭（左）說，村晚讓更多人認識他的文創作品；李勁新（中）認為可好好利用鄉村自然資源發展休閒旅遊；劉景峰（右）說，民間村晚有助加強村民凝聚力。

鄭偉庭（左）說，村晚讓更多人認識他的文創作品；李勁新（中）認為可好好利用鄉村自然資源發展休閒旅遊；劉景峰（右）說，民間村晚有助加強村民凝聚力。

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