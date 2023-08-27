內地汽車網紅穿「日本投降」T恤買日本車　路人：極端民族主義

網民：「蹭流量而已」

綜合陸媒報道，「名車工匠」在抖音擁有超過64萬的粉絲，他25日穿著印有「日本投降 1945年8月15日」字樣的T恤，參加2023年成都國際車展。根據「名車工匠」在抖音釋出的影片顯示，他到日系車品牌LEXUS攤位前，他表示願意訂購一台7人座車，並質疑為何出現加價情況，銷售人員直接轉身離開。被無視的「名車工匠」情緒相當激動，決定當場直接買下，其他銷售人員連忙安撫並提議到洽談室談，但遭到「名車工匠」拒絕，這時吸引了許多人圍觀。

這時，一位身穿藍色短袖上衣的男子突然出現，指責「名車工匠」稱，「你穿的衣服就是極端民族主義，內地就是有這種極端主義份子！太多了！」，一旁則有人高喊「穿衣自由」、「有排核廢水極端嗎？」事件在網路上引發爭議，有網友支持該名汽車博主稱，「名車工匠沒有做錯任何事，他只是在享受自己的權利和自由」、「日本投降，陳述的是歷史事實！有什麽錯」、「人家去買車你管人家穿什麼衣服啊」。但也有一部分網友批評，「都穿這衣服了，幹嘛要買日本車」、「不買就是了，太極端也沒必要」、「蹭流量而已」。

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