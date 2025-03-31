內地法院拍賣100噸活鱷魚需上門自提　2000人關注但無人落手(有片)

廣東省深圳市南山區人民法院對一間企業養殖的鱷魚進行法拍，重達100公噸，起標價為400萬人民幣(下同)，得標者需自行上門提取，吸引逾2,000人關注，不過還未有人報名競投，引發網民討論。
綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，這次法拍源自一宗刑事案件，從深圳市南山區人民法院的執行裁定書顯示，被執行人楊某、廣東巨集益鱷魚產業有限公司責令退賠執行一案南山法院刑事審判庭依法移送立案執行。拍賣物件是鱷魚，總重量約100公噸，每噸為4萬元，因此起標價定為400萬元。在成交後，將根據實際成交折算的單價及現場清點、秤重確定的實際交付總重量，對這批鱷魚的成交價款實行「多退少補」。
中標者需自行安排抓捕、秤重等
報道提到，中國常見的養殖鱷魚品種成年重量在200公斤到1公噸之間，以此估算這次變賣的鱷魚數量約在100到500隻之間。雖然在這之前的司法拍賣中，已有活體動物成功交易的先例，但鱷魚還是極為罕見。法院在拍賣公告中特別提醒，買家要持有鱷魚類《水生野生動物人工繁育許可證》，並具備接納相應數量鱷魚所需的養殖場地，需自行辦理相應抓捕運輸報批、報備手續，自行負責抓捕、秤重、裝卸、運輸拍賣物等工作，以及自行承擔產生的費用，同時也要向法院提供相關證件正本，無法提供按「悔拍」處理，保證金不予退還。