內地法院拍賣100噸活鱷魚需上門自提　2000人關注但無人落手(有片)

內地法院拍賣100噸活鱷魚需上門自提，2000人關注但無人落手。(微博)

廣東省深圳市南山區人民法院對一間企業養殖的鱷魚進行法拍，重達100公噸，起標價為400萬人民幣(下同)，得標者需自行上門提取，吸引逾2,000人關注，不過還未有人報名競投，引發網民討論。

綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，這次法拍源自一宗刑事案件，從深圳市南山區人民法院的執行裁定書顯示，被執行人楊某、廣東巨集益鱷魚產業有限公司責令退賠執行一案南山法院刑事審判庭依法移送立案執行。拍賣物件是鱷魚，總重量約100公噸，每噸為4萬元，因此起標價定為400萬元。在成交後，將根據實際成交折算的單價及現場清點、秤重確定的實際交付總重量，對這批鱷魚的成交價款實行「多退少補」。