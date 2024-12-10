內地洗浴中心驚傳一氧化碳集體中毒　20多人昏迷

內地河南省鄭州一家洗浴中心女浴區8日遭曝出現多人嘔吐暈倒，疑為集體一氧化碳中毒，有受害者稱現場至少有20多人倒下。9日，鄭州官方發布通報稱已第一時間組織多方力量赴現場處置，涉事洗浴中心已於事發當天（8日）停業整頓。

一氧化碳中毒數值高於正常十幾倍

據內地媒體《點時新聞》報道，此次事件的受害者之一李小姐（化名）受訪時稱，事發地順水蘭亭洗浴中心位於鄭州鄭東新區榆林北路，7日重裝開業，誰知8日就發生集體一氧化碳中毒事件，「人接二連三地往下倒，女浴區有3個服務人員，全部都暈倒了，最少有20多個人（暈倒）」。

李小姐表示，事發時她的女兒先出現嘔吐症狀，隨後陷入昏迷，她自己也多次嘔吐，頭痛欲裂。她稱在醫院治療時，醫生透露這批患者的檢查結果都是一氧化碳中毒，「正常的數值應在2以下，而患者的數值高了大概有十幾倍」。

此外，也有自稱現場目擊者在網路爆料稱，當天洗浴中心的人「有二三十人都摔倒」，而且幾乎都是一氧化碳中毒。