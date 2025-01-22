內地海南省海灘驚現巨鯨屍體　網民提醒：小心「鯨爆」

近日，內地海南一景區驚現巨型鯨魚屍體，相關影片在內地網絡瘋傳，引發輿論關注。據悉，當地相關部門已派專人處理，並確認該鯨魚為長鬚鯨，身長達11.8公尺，約為12噸重。

鯨魚屍體遭海水浸泡已明顯腫脹

據多家內地媒體報道，內地海南省東方市八所港區魚鱗州景區海灘18日驚現一頭巨型鯨魚屍體，擊者稱牠被海水沖到海灘上，「經過太陽曝曬，已經腐爛了，味道很重」。相關影片在網路瘋傳，引發輿論關注。

據報道，有懂行的網民提醒好奇路人切勿跟風圍觀，因為鯨魚屍體內會聚集氣體，到一定時間會炸開（即「鯨爆」）。目擊者亦表示，確實會有危險，如果瀕臨爆炸就不要擅自靠近。

網傳畫面顯示，這頭鯨魚的屍體遭海水浸泡已明顯腫脹，19日有影片顯示鯨魚屍體疑似被漁船拖運走。海南省港務公安局八所港分局港區派出所民警受訪時證實，當地漁政部門已對鯨魚屍體做無害化處理。