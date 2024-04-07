內地清明近1.2億人次國內遊 消費逾539億人民幣 出國遊日本最熱門

內地清明節3天連假周六(6日)結束。文旅部周日公布，估計清明連假全國國內出遊人數為1.19億人次，較2019年同期增長11.5%。國內出遊消費為人民幣539.5億元，較2019年同期增長12.7%。
10大熱門出境目的地
文旅部並估計，清明連假3天，入境中國遊客104.1萬人次，自中國出境遊客則為99.2萬人次，均接近2019年同期水平。其中，日本、泰國、韓國、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿聯酋等是內地民眾前10大熱門出境目的地。
今年中國官方訂定的清明連假是4月4日至6日共3天，周日調整上班。文旅部表示，自駕、踏單車、徒步成為今年清明假期出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊及本地遊較受歡迎。
內地新興旅遊熱點
文旅部指出，新興旅遊目的地成為今年清明假期新熱點。數據顯示，遊客人數增幅超過50%的目的地城市，分別為山東泰安、山東淄博、甘肅天水、河南開封、江西景德鎮；其中，近來因麻辣燙爆紅的甘肅天水，旅遊訂單量較去年同期大增逾21倍。
北京、南京、武漢、杭州、上海、重慶、西安、長沙、蘇州、成都等傳統熱門城市，清明連假旅遊熱度亦不減。
港澳居民回鄉祭祖
文旅部估計，清明連假3天，中國入出境遊客人數均接近2019年同期水平。其中，港澳居民返鄉祭祖、探親訪友、觀光購物等需求增加，東南亞等近程市場的海外僑胞入境人數亦明顯上升。
出入境人數較去年同期增長近7成
另外，國家移民管理局統計，內地清明3天連假，全國錄得518.9萬人次中外人員出入境，日均173萬人次，較去年同期增長近7成。其中，港澳台居民出入境達226.7萬人次，按年增長近36%；內地居民出入境242.2萬人次，按年增長約1倍；外國人出入境50萬人次，較去年同期增長1.6倍。