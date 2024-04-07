內地清明近1.2億人次國內遊 消費逾539億人民幣 出國遊日本最熱門

內地清明節3天連假周六(6日)結束。文旅部周日公布，估計清明連假全國國內出遊人數為1.19億人次，較2019年同期增長11.5%。國內出遊消費為人民幣539.5億元，較2019年同期增長12.7%。

10 大熱門出境目的地

文旅部並估計，清明連假3天，入境中國遊客104.1萬人次，自中國出境遊客則為99.2萬人次，均接近2019年同期水平。其中，日本、泰國、韓國、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿聯酋等是內地民眾前10大熱門出境目的地。

今年中國官方訂定的清明連假是4月4日至6日共3天，周日調整上班。文旅部表示，自駕、踏單車、徒步成為今年清明假期出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊及本地遊較受歡迎。