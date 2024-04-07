熱門搜尋:
七人欖球 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-04-07 22:36:11

內地清明近1.2億人次國內遊 消費逾539億人民幣 出國遊日本最熱門

分享：
內地清明3天連假周六結束，在鐵路湖南衡陽東站候車室，大批旅客排隊過閘機進站。(新華社)

內地清明3天連假周六結束，在鐵路湖南衡陽東站候車室，大批旅客排隊過閘機進站。(新華社)

內地清明節3天連假周六(6)結束。文旅部周日公布，估計清明連假全國國內出遊人數為1.19億人次，較2019年同期增長11.5%。國內出遊消費為人民幣539.5億元，較2019年同期增長12.7%

10大熱門出境目的地

文旅部並估計，清明連假3天，入境中國遊客104.1萬人次，自中國出境遊客則為99.2萬人次，均接近2019年同期水平。其中，日本、泰國、韓國、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿聯酋等是內地民眾前10大熱門出境目的地。

今年中國官方訂定的清明連假是44日至6日共3天，周日調整上班。文旅部表示，自駕、踏單車、徒步成為今年清明假期出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊及本地遊較受歡迎。

內地新興旅遊熱點

文旅部指出，新興旅遊目的地成為今年清明假期新熱點。數據顯示，遊客人數增幅超過50%的目的地城市，分別為山東泰安、山東淄博、甘肅天水、河南開封、江西景德鎮；其中，近來因麻辣燙爆紅的甘肅天水，旅遊訂單量較去年同期大增逾21倍。

北京、南京、武漢、杭州、上海、重慶、西安、長沙、蘇州、成都等傳統熱門城市，清明連假旅遊熱度亦不減。

民眾清明連假期間在江蘇揚州瘦西湖風景區遊玩。(新華社) 民眾清明連假期間在江蘇南京夫子廟景區遊覽。(新華社) 遊客清明連假期間在天水市秦州區一間食店吃麻辣燙。(新華社) 觀眾在海南省博物館觀看蘇軾主題文物展。(新華社)

港澳居民回鄉祭祖

文旅部估計，清明連假3天，中國入出境遊客人數均接近2019年同期水平。其中，港澳居民返鄉祭祖、探親訪友、觀光購物等需求增加，東南亞等近程市場的海外僑胞入境人數亦明顯上升。

Ad Block

出入境人數較去年同期增長近7

另外，國家移民管理局統計，內地清明3天連假，全國錄得518.9萬人次中外人員出入境，日均173萬人次，較去年同期增長近7成。其中，港澳台居民出入境達226.7萬人次，按年增長近36%；內地居民出入境242.2萬人次，按年增長約1倍；外國人出入境50萬人次，較去年同期增長1.6倍。

港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖）
八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受