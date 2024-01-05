內地渣男教授出軌多人還偷拍大量私密片　事件曝光後被校方炒魷魚

據《封面新聞》報道，王女表示2016年本科畢業後，與同校讀博士的張男談起戀愛。2017年年底懷孕，兩人原本商量要結婚，張男卻以不想要孩子為由，帶她到醫院做了墮胎手術，之後便以要出國、出軌另一女教師等理由推託婚事，王女最終於2019年4月選擇分手。

內地一名王姓女網友日前發文舉報，遭湖北武漢理工大學一名張姓教授欺騙感情，兩人交往3年，對方不但隱瞞已婚身份，懷孕後還被哄騙墮胎，甚至接到「前女友」訊息，稱張男曾與多人劈腿並偷拍私密片「容量達好幾G」。

「一共有好幾個G的容量」

王女在2023年10月份參加同學聚會時，才知道張男在她進行墮胎手術的第二個月就悄悄結婚了，不甘心自己被欺騙多年，上網發文講述遭遇，不料還有其他女子聯繫王女講述類似情況：「有女生給我發來了一些視頻截圖。據這些資訊，他曾兩次被發現偷拍私密視頻，一共有好幾個G的容量。」

據悉，2023年12月30日，武漢理工大學官網發佈通報稱，針對網友反映問題成立專班調查核實，根據已查實張男所犯錯誤事實，依規依紀依法給予黨紀處分，並解除其聘用合同。王女稱，下一步將借助警方力量盡可能將張男拍攝的隱私影片全部刪除。

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