內地演員王星疑被「賣豬仔」往緬甸 頭髮被剃照片曝光 泰總理：邊境找到今送回泰國

出演過多部影視劇的內地男演員王星，近日赴泰國試戲後於接壤緬甸的邊境失蹤，疑似被賣豬仔到緬甸詐騙園區，其女友周日(5日)在網上發文求助，泰國傳媒報道，泰國警方的特別追查組已經找到王星，他目前正在緬甸，安全無恙，身體狀況良好，今日(7日)將被移交至泰國。此前消息指經核查泰國各檢查站，沒有發現他的正式出境記錄，推測他可能通過自然路徑離境，亦可能被帶走，或自行離開。 泰國湄索警察局今日公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

泰國總理貝東丹今日接受媒體採訪時說，已經確定找到中國演員王星，他正在移交給泰方，泰國警方已經在泰緬邊境準備接人，貝東丹強調會妥善處理事件，以免對旅遊業產生負面影響。泰國警方及後稱，王星是被緬甸邊防部隊拘留，緬甸與泰國當局協調後，今天中午過後就送回泰國。 弟弟通電確認安全 「只是精神上不太好」 王星的弟弟王秦今日早上向內媒表示，昨日下午曾和王星通電確認安全，只是對方精神上看著不太好，「他說今天會被送到湄索機場，但目前還沒跟我聯絡。」



早前，王星失蹤消息一出引發內地輿論關注，相關詞條一度登上微博熱搜。女友嘉嘉寫道，王星早前在某演員接戲群收到組訊，添加演員統籌微信並試戲成功後，決定前往泰國；他於1月3日從上海飛往泰國曼谷，及後乘坐獲統籌安排的車輛。嘉嘉在文中提到，1月3日凌晨至中午，她和男友一直保持聯絡，但對方在更換車輛後不久便失去聯繫，聯絡上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁總領館尋求幫助。 據了解，王星曾在電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》飾演牧童，他還先後出演《玫瑰的故事》《獵罪圖鑑II》等熱播影視劇。

