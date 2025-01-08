內地演員王星緬甸「賣豬仔」細節曝光 泰警證人口販賣受害者 兩天內可回中國 (更新)

【1月8日】內地男演員王星早前在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底詐騙園區，他獲救回到泰國後，接受泰國媒體採訪時表示，他自己是被電騙團夥利用泰國著名娛樂公司的頭銜欺騙來到泰國從事表演工作，過河後不知道已經到緬甸，直到被武裝人員押上車才意識到了別的國家。他到達後每個人都被要求剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電騙中心的工作，另一棟樓有來自許多國家的人。內地網上則傳出王星贖金是200萬人民幣。 被剃頭與50中國人同囚 強迫練打字 根據王星描述，他前往泰國是以該國為中轉點前往第三國參加拍攝工作，卻最終被騙入緬甸。進入緬甸後，王星被迫接受了2至3天的詐騙培訓，內容以文字詐騙為主，尚未涉及語音呼叫或電話對話。對此他感到十分恐懼，害怕如果無法得救，自己將被迫以詐騙中國同胞為生。幸運的是，王星並未遭受身體傷害。針對公眾關注的其左腿上疑似紅斑印記，警方已確認為胎記。 預計1至2天可返回中國 泰國警察透露，從初步調查來看王星是人口販賣的受害者，存在被騙到鄰國進行選角工作的行為，泰方將與中國大使館協調，預計1至2天可返回中國。關於王星的健康狀況，泰警表示他精神狀態良好，很想回家，他也表示此後會再來泰國旅行。

【1月7日】中國駐泰國大使館表示，泰方通報王星已於下午成功獲救，中國使領館對泰國政府及其他有關各方為此所作努力和富有成效的工作表示感謝。中國環球電視網CGTN報道，王星已被送往泰國湄索機場，其後接受泰國警方問話，照片可見王星穿著白衣、頭髮被剃光，精神不錯。 王星表示，最初是有中國人透過微信接觸他，稱一間泰國著名娛樂公司可提供工作機會，他抵達曼谷機場後被對方派人駕車接載至接壤緬甸的達府湄索縣，再坐船過境到緬甸，他指過境時意識到受騙，但不敢反抗。王星並在泰國官員陪同下受訪，他先以英語感謝各方營救，並說泰國非常安全，他會再回來，之後再用中文說「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。





出演過多部影視劇的內地男演員王星，近日赴泰國試戲後於接壤緬甸的邊境失蹤，疑似被賣豬仔到緬甸詐騙園區，其女友周日(5日)在網上發文求助，泰國傳媒報道，泰國警方的特別追查組已經找到王星，他目前正在緬甸，安全無恙，身體狀況良好，今日(7日)已被移交至泰國。 中國駐清邁總領館下午表示，高度重視中國籍男演員在泰緬邊境失聯案件，積極協調泰國六區警署、達府移民局、湄索警察局快速妥善解決。達府移民局下午告知中方已接到當事人，目前正在按規定進行相關詢問工作。 一度稱暫無證據受脅迫或被販運 此前消息指經核查泰國各檢查站，沒有發現他的正式出境記錄，推測他可能通過自然路徑離境，亦可能被帶走，或自行離開。惟泰國警方一度說，目前無證據顯示王星受到脅迫或被販運。 泰國湄索警察局今日公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。 泰國總理貝東丹今日接受媒體採訪時說，已經確定找到中國演員王星，他正在移交給泰方，泰國警方已經在泰緬邊境準備接人，貝東丹強調會妥善處理事件，以免對旅遊業產生負面影響。泰國警方及後稱，王星是被緬甸邊防部隊拘留，緬甸與泰國當局協調後，今天中午過後就送回泰國。 弟弟通電確認安全 「只是精神上不太好」 王星的弟弟王秦今日早上向內媒表示，昨日下午曾和王星通電確認安全，只是對方精神上看著不太好，「他說今天會被送到湄索機場，但目前還沒跟我聯絡。」 早前，王星失蹤消息一出引發內地輿論關注，相關詞條一度登上微博熱搜。女友嘉嘉寫道，王星早前在某演員接戲群收到組訊，添加演員統籌微信並試戲成功後，決定前往泰國；他於1月3日從上海飛往泰國曼谷，及後乘坐獲統籌安排的車輛。嘉嘉在文中提到，1月3日凌晨至中午，她和男友一直保持聯絡，但對方在更換車輛後不久便失去聯繫，聯絡上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁總領館尋求幫助。 據了解，王星曾在電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》飾演牧童，他還先後出演《玫瑰的故事》《獵罪圖鑑II》等熱播影視劇。

