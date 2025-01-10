內地演員王星被賣豬仔往緬甸獲救 今晚坐飛機由泰國返國(更新)

【1月10日】央視報道，獲泰國警方營救的內地演員王星今晚將乘飛機回國。

【1月8日】內地男演員王星早前在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底詐騙園區，他獲救回到泰國後，接受泰國媒體採訪時表示，他自己是被電騙團夥利用泰國著名娛樂公司的頭銜欺騙來到泰國從事表演工作，過河後不知道已經到緬甸，直到被武裝人員押上車才意識到了別的國家。他到達後每個人都被要求剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電騙中心的工作，另一棟樓有來自許多國家的人。內地網上則傳出王星贖金是200萬人民幣。

被剃頭與50中國人同囚 強迫練打字

根據王星描述，他前往泰國是以該國為中轉點前往第三國參加拍攝工作，卻最終被騙入緬甸。進入緬甸後，王星被迫接受了2至3天的詐騙培訓，內容以文字詐騙為主，尚未涉及語音呼叫或電話對話。對此他感到十分恐懼，害怕如果無法得救，自己將被迫以詐騙中國同胞為生。幸運的是，王星並未遭受身體傷害。針對公眾關注的其左腿上疑似紅斑印記，警方已確認為胎記。

已與女友見面 預計1至2天可返回中國

王星的女友表示，今日上午已在中方使館人員陪同下與男方會面，正了解後續安排。

泰國警察透露，從初步調查來看王星是人口販賣的受害者，存在被騙到鄰國進行選角工作的行為，泰方將與中國大使館協調，預計1至2天可返回中國。關於王星的健康狀況，泰警表示他精神狀態良好，很想回家，他也表示此後會再來泰國旅行。

泰國國家警察總長表示，案件幕後黑手是中國團夥，透過微信誘騙王星出國參與選角，經泰國前往第三國拍戲，但到達後發現受騙，並無泰國人涉及案件，否認有傳言指王星獲泰國一間娛樂公司聘用。 警察總長又指，王星並無受傷，昨日已由泰國官員陪同返回曼谷，多個部門工作人員會妥善保護和照顧王星。