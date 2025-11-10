內地漢冷凍亡妻8年冀復活團圓　稱新女友「無法取代她」

內地首例「冷凍人」展文蓮離世八年後，其丈夫桂軍民對妻子復活的信心逐漸減弱。據《南方周末》報道，展文蓮因肺癌病危時，桂軍民決定將妻子的遺體完整冷凍保存，期待未來醫學進步能讓妻子重獲新生，使她成為內地首個「冷凍人」。 展文蓮的遺體目前保存在山東銀豐生命科學研究院的「1號罐」中，溫度恆定在零下196℃。監測顯示其身體外觀完整，細胞結構未出現異常波動，液氮罐配備防震裝置及三重供電保障，維護狀態穩定。桂軍民從不用「死」形容妻子，在他口中，妻子只是「睡着了」，要一直睡到醫學能攻克肺癌的那一天。

從不用「死」形容妻子 桂軍民在等待展文蓮復活的八年中，經歷過兩次心臟手術，身體狀況下降。2020年後他開始與女友共同生活，對於妻子復活的信念似乎漸漸鬆動。然而，他強調新伴侶「永遠無法取代展文蓮」，家中仍保留妻子的照片與遺物。 當初銀豐研究院正試水人體冷凍技術，與山東大學齊魯醫院合作免費招募志願者。桂軍民在父親剛去世一年後，面對妻子病情惡化，選擇了人體冷凍作為「唯一能拒絕失去她的路徑」。他與兒子桂嘉源共同做出這個決定，以遺體捐獻的名義，將妻子交由銀豐研究院冷凍30年。