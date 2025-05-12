內地漢曬日本護照稱「打入敵人內部」　遭日網民炮轟急刪文改用戶名

一名內地男子加入日本國籍後，近日在內地社交平台大曬日本護照，並配文稱「打入敵人內部」，疑似炫耀。結果引起日本網民炮轟，還威脅要舉報。男子始知闖禍，緊急刪文兼改帳號，再發宣言「熱愛日本」。

綜合報道，內地社交平台「小紅書」，一名內地男子於6日在帳號「藍眼淚」發帖，曬出了自己新取得的日本護照，被加蓋了「持照人已申請退籍」字樣印章的中國護照，以及失效的日本在留卡，還以調侃的語氣寫道：「打入敵人內部啦」，炫耀自己成功入籍日本。貼文很快被傳到海外。社交平台X帳號「保守速報」7日引用該貼文，表示擔憂：「這安全嗎？」。不少日本網民反感紛紛留言譴責：「我們不應該依國家設定入籍配額，並讓篩選過程更加嚴格嗎？」、「中國人就應該生活在中國！！」、「為甚麼要讓這種人歸化呢？他們顯然是『敵人』而且已滲透到國內，他們和恐怖分子有甚麼區別？ 」、「似乎可以安全地假設，大部分到日本的中國遊客都是間諜」、「禁止中國人入籍。」也有網友表示已向法務省通報，要求進一步調查。