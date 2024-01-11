內地漢湧尼泊爾「脫單」 選妃心態惹反感：覺得自己是皇帝

內地男女比例失衡，中國單身男性在周邊的東南亞國家找結婚對象，近日網上流傳不少單身漢開始湧到尼泊爾，有指只需花12萬人民幣及5個月就能完成所有娶妻程序。惟有男子懷有「選妃」心態，這樣種花錢娶妻的行為引起當地華人反感。
社交平台分享「尼泊爾娶妻攻略」
內媒近日報道，現在來尼泊爾找老婆的中國人很多，內地社交平台更有人分享「尼泊爾娶妻攻略」，聲稱當地物價低，普通收入的男性也有機會覓得良緣。
男方一半為50歲以上 均冀尋20歲女
有網民描述尼泊爾女性為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。尼泊爾波卡華華僑協會理事謝騫表示，到當地找新娘的內地單身漢約一半為50歲以上，但他們希望找到20多歲的尼泊爾女性，他批評「你是找老婆，不是找女兒」。
窮矮矬一下子變成高富帥
此外，也有當地的華人說，「到了尼泊爾，他們（單身中國男性）好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。
女性被當商品 有貼文指「貨不多，從速」
另一名在尼泊爾經商的中國女商人受訪時提到，過去曾被拉進一個到尼泊爾找新娘的中國單身男性聊天群，她發現群裡的男性討論擇偶標準，基本只有一個，就是「年輕漂亮」，有的男性和一些有輕微殘疾的尼泊爾姑娘結婚後，還會在群裡抱怨「不划算」。她很快退出了群組，「覺得女性被當成了商品，心裡很難受。」有中介公司更在社交平台發布尼泊爾女子的照片，貼文指出「貨不多，從速」，讓不少女性反感。