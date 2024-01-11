內地漢湧尼泊爾「脫單」 選妃心態惹反感：覺得自己是皇帝

內媒近日報道，現在來尼泊爾找老婆的中國人很多

內地男女比例失衡，中國單身男性在周邊的東南亞國家找結婚對象，近日網上流傳不少單身漢開始湧到尼泊爾，有指只需花12萬人民幣及5個月就能完成所有娶妻程序。惟有男子懷有「選妃」心態，這樣種花錢娶妻的行為引起當地華人反感。

社交平台分享「尼泊爾娶妻攻略」

內媒近日報道，現在來尼泊爾找老婆的中國人很多，內地社交平台更有人分享「尼泊爾娶妻攻略」，聲稱當地物價低，普通收入的男性也有機會覓得良緣。

男方一半為50歲以上 均冀尋20歲女

有網民描述尼泊爾女性為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。尼泊爾波卡華華僑協會理事謝騫表示，到當地找新娘的內地單身漢約一半為50歲以上，但他們希望找到20多歲的尼泊爾女性，他批評「你是找老婆，不是找女兒」。