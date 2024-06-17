內地漢買3車位泊玩具車　保安稱車位不足砸爛移走被告上法庭

內地浙江發生一宗「車輛」糾紛，一名男子在社區地下停車場買下3個車位，將兒子的3部玩具車移到車位上停放。物業管理公司與保安多次以停車場車位不足為由，聯絡男子將玩具車移走，供其他業主停車，但遭拒絕。事後，物業管理公司與保安竟然將3部玩具車砸爛移走，男子立刻拿出證明表示，向動手砸車的保安索償6萬元人民幣(下同)。判決日前出爐。
綜合《青島晚報》等內地媒體報道，趙先生在購買住房時，考慮到未來或會購車代步，一口氣買了3個相鄰車位。隨著社區居民增加，他的車位經常被人非常佔用，便決定將兒子的3輛限量玩具車停放在車位上，確保自己的車位不被侵佔。趙先生的舉行引起附近居民的討論，很多業主紛紛向物業管理處提出抗議，批評趙先生做法不僅自私，而且是一種資源浪費。管理處多次與趙先生協商，試圖說服他將玩具車移走，讓其他業主使用該車位，但都被趙先生拒絕。詎料，管理處讓保安砸毀玩具車並丟棄。趙先生隨即向法庭提控，要求保安賠償6萬元人民幣。
網民：憑甚麼人家花錢買的車位要給你停
法庭經過審理，終於裁定，物業管理公司的行為確實違反了法律，侵犯趙先生的財產權利，因此判決物業管理公司需向趙先生支付5.9萬元作為賠償；同時，要求物業管理公司採取必要措施，確保趙先生往後能夠正常使用其停車位。法庭還建議社區增加停車位的供應，以解決其他業主的迫切需求。
事件令網民引起熱烈討論，有人認為：「保安每個月2、3千元的薪水，向他求償6萬元，是要逼死人家」，但有很多人支持趙先生，認為購買的停車位權利應該要得到保障，物業公司的處理方式十分荒謬，亦有人批評：「最無恥的就是那些買房子又不想買車位的業主」、「憑甚麼人家花錢買的車位要給你停，好意思投訴？」。