內地漢買3車位泊玩具車　保安稱車位不足砸爛移走被告上法庭

內地浙江發生一宗「車輛」糾紛，一名男子在社區地下停車場買下3個車位，將兒子的3部玩具車移到車位上停放。物業管理公司與保安多次以停車場車位不足為由，聯絡男子將玩具車移走，供其他業主停車，但遭拒絕。事後，物業管理公司與保安竟然將3部玩具車砸爛移走，男子立刻拿出證明表示，向動手砸車的保安索償6萬元人民幣(下同)。判決日前出爐。

綜合《青島晚報》等內地媒體報道，趙先生在購買住房時，考慮到未來或會購車代步，一口氣買了3個相鄰車位。隨著社區居民增加，他的車位經常被人非常佔用，便決定將兒子的3輛限量玩具車停放在車位上，確保自己的車位不被侵佔。趙先生的舉行引起附近居民的討論，很多業主紛紛向物業管理處提出抗議，批評趙先生做法不僅自私，而且是一種資源浪費。管理處多次與趙先生協商，試圖說服他將玩具車移走，讓其他業主使用該車位，但都被趙先生拒絕。詎料，管理處讓保安砸毀玩具車並丟棄。趙先生隨即向法庭提控，要求保安賠償6萬元人民幣。