內地潮牌鏤空羽絨全件漏風售1599人仔 網民：夏天都可以穿了

「設計嘅嘢我識條鐵咩」！內地潮流品牌「INXX」在網購平台上的旗艦店，最近上架了一款「鏤空羽絨」，前後幅、兩隻袖甚至帽子都布滿鏤空心型圖案，看起來相當清涼，每件售價也令人倒抽一口涼氣，高達1,599元人民幣(下同)。從網傳圖片可見，這款可能可以在夏天穿著的羽絨月銷3件。

有網民質疑，「羽絨服不是要保暖嗎？這麼大的鏤空是為了透氣嗎？」又批評「華而不實還增加了(製衣人)工作量」。還有不少網民揶揄，「我看不懂，但我大為震撼」、「這……不會就是傳說中的漏風的小棉襖吧」、「風一吹就像沒穿一樣」、「是不夠冷還是錢太多」、「太潮了，駕馭不了，感覺風濕犯了」、「真好啊，夏天也可以穿羽絨服了」、「雖然但是好像那個蘋果外面那個泡沫網」、「搞個紅色內搭，都是心心」、「我可以為了潮流獻出自己的溫度」、「這個價格我想買都沒本事」。

客服坦言「賣設計」 要保暖揀其他款

內地「極目新聞」記者以消費者身份向該品牌網上旗艦店客服查詢，「穿上會不會透風啊」，客服回應稱「會有點啊親親」；當再問「能起到保暖效果嗎？」客服直言，「這款主打的是設計呢親」、「親親，保暖的話可以看下其他款式哦，這款比較偏設計呢，時尚感比較強哦」。

報道還提到，店內有同款羽絨背心，售1,099元。報道又指出，記者曾去到該品牌位於湖北武漢的門市，欲看看實物，但未見蹤影，店員則告知，「這款目前可能只有線上在售，現在線下門店還在主售秋裝」，而品牌之前曾出過鏤空款T恤。

目前該品牌網上旗艦店已不見有鏤空羽絨售賣。