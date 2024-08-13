內地潮興「中藥雪糕」人參冬蟲夏草Gelato 食雪糕可補身？

內地年輕消費者喜歡新鮮感，最近興起「中藥雪糕」或「藥膳雪糕」，認為可以養生；甚至在意大利雪糕(Gelato)面放上冬蟲夏草，頗有創意。不過，有網民認為中醫忌冷飲，中藥與凍冰冰的雪糕結合似乎不合邏輯。有臨床營養科醫生表示，中藥雪糕並無養生功效。雪糕店職員亦坦承雪糕只是有中藥味道，並無任何功效。
中藥雪糕店在上海、武漢、哈爾濱等城市備受追捧。上海一間新開雪糕店成熱話，推出薄荷西瓜霜、野菊開心果、煙熏烏梅、山楂佛手柑和川貝枇杷膏等雪糕，常常賣清光。店員稱，主打Gelato，使用多種草本製作雪糕，盡量還原中藥味道，但並不苦澀。每份雪糕賣38元(人民幣，下同)，還提供東北長白山人參配料，每份12元，冬蟲夏草則每份18元。
中藥雪糕｜「中藥+」成新流量密碼
除了中藥雪糕，內地還有中藥茶飲、中藥咖啡、中藥麵包等，「萬物皆可入中藥」和「中藥+」在餐飲業火紅。年輕人喜歡的食品飲品加入中藥成分後，似乎增加了一重養生元素，加上打卡放上社交網，更加推波助瀾。例如在北京，有店舖推出「枸杞拿鐵」和「紫蘇山楂美式」等含中藥成分的咖啡。有上班族稱，喜歡嘗試新事物，飲品名字裡有靈芝兩個字，聽起來就很健康，是否真有效並不清楚，只是一種心理安慰。
中藥雪糕｜噱頭大於實際功效
北京石景山醫院中醫科主任任芳表示，中藥的專業性很強，每種食物的偏性不同，每個人體質各異，適合的配方也不同。商家想要在專業性和適配度方面做好很難。中醫也認為吃雪糕這類寒涼的食物，本身就不養生。