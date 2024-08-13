內地潮興「中藥雪糕」人參冬蟲夏草Gelato 食雪糕可補身？

內地年輕消費者喜歡新鮮感，最近興起「中藥雪糕」或「藥膳雪糕」，認為可以養生；甚至在意大利雪糕(Gelato)面放上冬蟲夏草，頗有創意。不過，有網民認為中醫忌冷飲，中藥與凍冰冰的雪糕結合似乎不合邏輯。有臨床營養科醫生表示，中藥雪糕並無養生功效。雪糕店職員亦坦承雪糕只是有中藥味道，並無任何功效。

中藥雪糕店在上海、武漢、哈爾濱等城市備受追捧。上海一間新開雪糕店成熱話，推出薄荷西瓜霜、野菊開心果、煙熏烏梅、山楂佛手柑和川貝枇杷膏等雪糕，常常賣清光。店員稱，主打Gelato，使用多種草本製作雪糕，盡量還原中藥味道，但並不苦澀。每份雪糕賣38元(人民幣，下同)，還提供東北長白山人參配料，每份12元，冬蟲夏草則每份18元。

