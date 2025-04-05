內地火葬場員工親解遺體會動之謎　還是聞不慣「這個氣味」

民間流傳一種說法，指出遺體在火化時會突然動起來，甚至可能坐起來，這樣的說法到底是真是假？有內媒最近採訪從業十多年的資深火化師，親自為大眾解密。

據《大河報》報道，搬運遺體、核實身份，在家屬對逝者作完最後告別後，河南鄭州市殯儀館的火化師王立創說道：「遺體火化時會有油脂燃燒發出的『刺啦刺啦』的聲音，從小的觀測孔可以觀察火化情況，進入火化間的遺體大部分經過冷凍冷藏，受熱之後會慢慢收縮，產生輕微變形，這種是正常情況。不會出現網上流傳的『遺體突然坐起來』或者『猛地動一下』的現象。」

「每次看到都感覺是遺體在動」

才剛做2個多月的火化師王同輝補充道：「遺體從地下室到火化間要經過一段很長的輸送帶，輸送的過程中風比較大，遺體上蓋着的被子和身上穿的衣物會被風吹動，每次看到都感覺是遺體在動，心裏還是很怕的。」

為了排除心理障礙，王同輝去找老員工談心，對方說不要總是往那方面想，放鬆心情，不要自己嚇自己，如今他也已經習慣了。

他們介紹，正常成年人的遺體火化後，骨灰大約有500克，如果徹底粉碎的話估計連一斤都不到。主要看遺體情況，高矮胖瘦、遺體存放條件和存放時間等都會產生影響。遺體存放時間長，成灰率就低，損耗就大。