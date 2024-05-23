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2024-05-23 14:15:24

內地炫富抖音網紅遭下架　曾稱出街身上行頭必須有八位數

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內地炫富抖音網紅突遭下架　曾稱出街行頭必須有八位數

據多家內媒報道，21日晚，因炫富走紅的網紅「王紅權星」已被各大社交平台下架，此前他在抖音擁有粉絲437.4萬。另有多名炫富網紅亦遭下架。據微博網友爆料，除王紅權星之外，還有鮑魚家姐、柏公子等多名炫富網紅也遭下架。

據《新聞晨報》報道，王紅權星本名王洪全，1993年12月出生於河北唐山，其抖音帳號擁有粉絲437.4萬，顯示違反相關規定，該帳號已被封鎖。數據顯示，王紅權星抖音最後一次直播停留在3月30日。

主要從事珠寶、皮革、文化等領域

除了抖音，王紅權星的微博帳號顯示該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》相關規定，現已無法查看，小紅書也已經查無此人。

據天眼查，王洪全名下共關聯4家公司，其中3家為存續狀態，1家已被註銷，這些公司主要涉及珠寶、皮革、文化等領域。

在社交平台上，網紅王紅權星展現的「富豪生活」超越了許多人的想像：滿牆的名牌手袋、各種帝王綠翡翠珠寶、出入奢侈品牌眾星捧月、更是在國內外各大拍賣行參拍從不手軟。

「浮誇」源於自卑

王紅權星曾在採訪中提到：「我每天出門的情況下，如果身上的打扮加在一起沒有8位數，我肯定是不可以的。」他也表示自己出國都會帶着珠寶，對於他人評價的「浮誇」，他稱是從骨子的內心的自卑，自卑的原因來自身高、長相等一切帶來的，因此會從外在東西來添補。

他還自曝在北京星河灣社區擁有7套豪宅，最大的一套991平方米（約1.07萬平方呎），但他嫌棄房子位置遮陽光就空置了。據報道，王紅權星在演藝圈內也有不少明星好友。此前，王紅權星在北京SKP附近的實體店開業，多名藝人現身捧場，更有傳聞稱周杰倫也特意送來賀禮。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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