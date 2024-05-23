內地炫富抖音網紅遭下架　曾稱出街身上行頭必須有八位數

內地炫富抖音網紅突遭下架 曾稱出街行頭必須有八位數

據多家內媒報道，21日晚，因炫富走紅的網紅「王紅權星」已被各大社交平台下架，此前他在抖音擁有粉絲437.4萬。另有多名炫富網紅亦遭下架。據微博網友爆料，除王紅權星之外，還有鮑魚家姐、柏公子等多名炫富網紅也遭下架。

據《新聞晨報》報道，王紅權星本名王洪全，1993年12月出生於河北唐山，其抖音帳號擁有粉絲437.4萬，顯示違反相關規定，該帳號已被封鎖。數據顯示，王紅權星抖音最後一次直播停留在3月30日。

主要從事珠寶、皮革、文化等領域

除了抖音，王紅權星的微博帳號顯示該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》相關規定，現已無法查看，小紅書也已經查無此人。

據天眼查，王洪全名下共關聯4家公司，其中3家為存續狀態，1家已被註銷，這些公司主要涉及珠寶、皮革、文化等領域。

在社交平台上，網紅王紅權星展現的「富豪生活」超越了許多人的想像：滿牆的名牌手袋、各種帝王綠翡翠珠寶、出入奢侈品牌眾星捧月、更是在國內外各大拍賣行參拍從不手軟。