內地熱浪捲土重來 體感料飆60℃ 南方濕熱如焗桑拿

全球熱焫焫，內地熱浪亦捲土重來。中國氣象局「中國天氣」微博指，浙江、福建、重慶、內蒙古、新疆等17個省(區市)預計自昨日起一路熱到月底，比上一次熱浪範圍更廣、時間更長，氣溫普遍超過攝氏35度，局部地區或出現超過40度的破紀錄極端高溫，而南方由於濕度高，體感溫度將超過60度，感覺有如長期處於桑拿房。

浙江三門全國最熱 41.8度破7月紀錄

根據中央氣象台網站高溫榜，浙江10地今早9時以35度或以上高溫，雄踞前十位；截至今午5時，浙江以40度以上高溫佔九席，其中排頭位的三門以41.8度打破當地7月同期最高溫紀錄；第二、三位的永嘉、溫州分別以41.7度及41.4度打破當地7月下旬同期最高溫紀錄；排第五的洪家以41度刷新當地最高溫紀錄，「十大高溫榜」以外的蒼南、椒江口，亦分別以40度及39.7度刷新當地最高溫紀錄。