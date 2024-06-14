內地熱浪｜陽台養蝦疑被「慢火淥熟」　大媽自製「聚熱器」煲滾湯

中國北方近日開啟「烤箱模式」，多地高溫持續，新疆吐魯番地表溫度測到攝氏75度，還有河南有女子PO文稱一覺起來，陽台飼養的蝦「變紅」了，讓網友忍不住調侃「游着游着就變熟了」。
最終只好拿去餵貓
中央氣象台持續發布高溫橙色預警，6月13至15日，華北大部、黃淮、陝西中北部、山西中南部、蘇皖北部、湖北北部以及內蒙古西部和東南部、新疆南疆盆地等地有高溫天氣，其中，河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區可達攝氏40至42度以上。
家住河南平頂山李女士透露，13日清晨醒來後意外發現，陽台上養殖一個多月的蝦群竟「變紅了」，研判是連日高溫加上太陽直射導致水溫過高，把蝦子給「熱」死了，最終只好拿去餵貓。相關影片也引發網友熱烈討論，「蝦：姐姐，我不是紅了，我是熟了」、「游着游着就變熟了」、「為啥不放蔥薑蒜，哈哈哈」。
體驗用沙堆烤雞蛋
另外河南鄭州一名男子將手中的螞蟻丟到滾燙的路面上測試，只見螞蟻掙扎幾下後，不到五秒鐘隨即僵硬不動，推測當場被高溫燙死；山東濟南則有大媽趁日頭赤炎炎，展示新到貨的「做飯神器-太陽灶」，不用火不用電，直接能把一鍋綠豆湯熬煮到放沸騰。
另據《中新社》報道，新疆吐魯番也迎來新一輪高溫天氣，氣溫持續在40度以上，地表溫度一度達到75度。在火焰山景區，雖然高溫炙烤，但遊客熱情不減，大家打着遮陽傘、戴著墨鏡，在景區內遊覽、合影，體驗用沙堆烤雞蛋。
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