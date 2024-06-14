內地熱浪｜陽台養蝦疑被「慢火淥熟」　大媽自製「聚熱器」煲滾湯

中國北方近日開啟「烤箱模式」，多地高溫持續，新疆吐魯番地表溫度測到攝氏75度，還有河南有女子PO文稱一覺起來，陽台飼養的蝦「變紅」了，讓網友忍不住調侃「游着游着就變熟了」。

最終只好拿去餵貓

中央氣象台持續發布高溫橙色預警，6月13至15日，華北大部、黃淮、陝西中北部、山西中南部、蘇皖北部、湖北北部以及內蒙古西部和東南部、新疆南疆盆地等地有高溫天氣，其中，河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區可達攝氏40至42度以上。

家住河南平頂山李女士透露，13日清晨醒來後意外發現，陽台上養殖一個多月的蝦群竟「變紅了」，研判是連日高溫加上太陽直射導致水溫過高，把蝦子給「熱」死了，最終只好拿去餵貓。相關影片也引發網友熱烈討論，「蝦：姐姐，我不是紅了，我是熟了」、「游着游着就變熟了」、「為啥不放蔥薑蒜，哈哈哈」。