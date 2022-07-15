內地熱浪30天 影響9億人 重慶最低溫33.2℃再破紀錄

熱浪持續侵襲內地，國家氣候中心監測顯示，高溫天氣已持續30天，覆蓋502.1萬平方公里國土，影響超過9億人口。上海昨再錄得攝氏40.6度高溫，本月上、中旬已有3天超過40度，歷來首見。重慶昨清晨錄得最低33.2度，比前日高0.2度，連續第二天刷新當地最低氣溫最高紀錄。中國氣象局預計，四川盆地、長三角周邊地區等直到周日才可能有雨，略為解暑。

內地上月13日起最少71個國家氣象站錄得破紀錄最高氣溫，其中4個達44度或以上，分別是河北石家莊靈壽縣44.2度、藁城區44.1度、正定縣44度及雲南昭通鹽津縣44度。酷熱天氣下，用電量也不斷增加，全國調度發電量周三達到破紀錄的278.54億千瓦時，國家發改委表示會全力做好「迎峰度夏」能源保供工作。另據不完全統計，浙江、四川、福建、江蘇、河南等地本月都有多人患上重度中暑「熱射病」，最少3人死亡。

一些動物也熱到中暑。江蘇常州溧陽周二高溫達40.2度，有運豬車司機報警求助，指兩車從內蒙古運往浙江的生豬熱到就快變「燒豬」，消防員出動射水約40分鐘，為百幾隻豬降溫(圖1)。蘇州就有網民將一隻螞蟻捉到被太陽暴曬至65度的地面，螞蟻一落地就亂竄，約3秒後死亡。南京則有民眾常溫存放的「活珠子」(類似香港的「鴨仔蛋」)因太熱而孵出一隻黑色小雞(圖2)。

多個高壓中國上空結合發威

國家氣候中心指，今次高溫主要是拉尼娜現象與中緯度暖高壓帶發展加強所致。今年6月下旬以來，西太平洋副熱帶高壓(下稱「副高」)北移，至7月上旬颱風「暹芭」北上後，副高加強西伸，還有伊朗高壓東伸，兩者在中緯度與大陸高壓相結合，在中國上空形成穩定的暖高壓帶，從而造成今次熱浪。