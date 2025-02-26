內地熱賣「銀行土」稱生財率999.999%！　遭全網轟智商稅下架

內地網購商店近日出現不少代客挖「銀行土」的賣家，聲稱可以生財轉運，發財率高達999.999%。但在媒體曝光後，紛紛被各平台下架。

商家根據「聚財功效」差異制定價格

據《上觀新聞》報道，在內地多個購物平台上，「銀行土」已被包裝成玄學商品進行售賣。商家根據銀行類型、地理位置等因素將其劃分為不同品類，並依據所謂的「聚財功效」差異制定價格。部分商家還搭配銷售道觀土符，聲稱效果更佳。

報道稱，若在抖音、快手、小紅書等社交平台搜尋「銀行土」等關鍵字，便會出現不少介紹與討論，甚至有些博主在引流售賣。

據網民表示，「銀行土」一般是指從銀行門口或銀行附近綠化帶裡收集的泥土，也可以取自銀行門口、銀行大廳的發財樹，甚至是點鈔機的粉塵。

小紅書的一位博主聲稱，五大銀行的「銀行土」還各有區別——農業銀行象徵農林牧漁，五行屬木；工商銀行連接火熱經濟，五行屬火；建設銀行側重於土建，五行屬土；交通銀行代表流通，五行屬水；中國銀行是國家金庫，五行屬金。