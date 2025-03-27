內地爆紅小蛋糕材料竟是發霉臭雞蛋　員工：那個香精真香

內地山東一家食品工廠，近日遭踢爆竟收購低價的發霉臭雞蛋，製成多款網紅雞蛋糕。有媒體暗訪突擊，發現廠內臭氣熏天，還在雞蛋糕中加入人工香精掩蓋腐敗刺鼻臭味。
網紅雞蛋糕因獨特口感和精美包裝廣受歡迎
山東廣播電視台《生活幫》節目指出，內地一款網紅雞蛋糕在社交媒體上廣受歡迎，因其獨特口感和精美包裝吸引大量消費者的關注和購買。
然而，近日卻有消費者在購買並食用後反映，該蛋糕口感異常，而且散發難聞的臭味，懷疑其使用不新鮮的原料。
當地媒體隨即進行暗訪調查，於3月26日來到位於山東德州的卓樂食品廠。過程中記者發現該蛋糕廠的生產環境非常惡劣，還不斷飄出刺鼻的臭味，且原料堆放雜亂無章。
更令人震驚的是，記者親眼目睹工人們將一些已經變質的臭雞蛋，用於生產網紅雞蛋糕的過程。
據悉，這些臭雞蛋的外殼已經破裂，蛋液外流，散發出令人作嘔的臭味。記者試著打開一顆蛋，竟在蛋殼內發現「已經發霉了」。
員工：除了髒點臭點其他的都簡單
然而，工人們卻毫不顧忌地將這些臭雞蛋打入攪拌機中，與其他原料混合後製作成蛋糕。整個生產過程中，工人們並未採取任何消毒或防污措施，衛生狀況令人堪憂。
在影片中工作人員說道，「我跟你說，除了髒點臭點，其他的都簡單。小姑娘幹不了這活」，另一人還說「你一會兒去那邊聞一下，這個蛋糕這麼說吧，上那邊聞一下味道，真香啊那個香精，蛋糕都沒這種臭味了是吧」。
隨著報道曝光，市場監管局執法人員迅速介入調查，對卓樂食品廠進行突擊檢查，的確發現上述多項違規事項。
食品廠的廠長坦承，由於近期原料成本上漲，為了降低成本、提高利潤，才會冒險使用這批變質的臭雞蛋進行生產。
當局隨即下令工廠下架並銷毀所有涉事批次的雞蛋糕。同時，還對廠家進行嚴厲處罰，要求其停業整頓，並接受進一步的調查處理。
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