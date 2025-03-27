內地爆紅小蛋糕材料竟是發霉臭雞蛋　員工：那個香精真香

內地山東一家食品工廠，近日遭踢爆竟收購低價的發霉臭雞蛋，製成多款網紅雞蛋糕。有媒體暗訪突擊，發現廠內臭氣熏天，還在雞蛋糕中加入人工香精掩蓋腐敗刺鼻臭味。

網紅雞蛋糕因獨特口感和精美包裝廣受歡迎

山東廣播電視台《生活幫》節目指出，內地一款網紅雞蛋糕在社交媒體上廣受歡迎，因其獨特口感和精美包裝吸引大量消費者的關注和購買。

然而，近日卻有消費者在購買並食用後反映，該蛋糕口感異常，而且散發難聞的臭味，懷疑其使用不新鮮的原料。

當地媒體隨即進行暗訪調查，於3月26日來到位於山東德州的卓樂食品廠。過程中記者發現該蛋糕廠的生產環境非常惡劣，還不斷飄出刺鼻的臭味，且原料堆放雜亂無章。

更令人震驚的是，記者親眼目睹工人們將一些已經變質的臭雞蛋，用於生產網紅雞蛋糕的過程。

據悉，這些臭雞蛋的外殼已經破裂，蛋液外流，散發出令人作嘔的臭味。記者試著打開一顆蛋，竟在蛋殼內發現「已經發霉了」。