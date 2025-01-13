內地爆赴泰遊退票潮 春節客量料跌一至兩成

內地演員王星被騙赴泰拍戲、遭擄至緬甸詐騙園區事件，近日在內地引發泰國旅遊退票潮，網民紛稱不敢赴泰旅遊。泰國旅遊當局估計，春節假期中國旅客料下跌一至兩成。布吉有潛水教練指，很多內地人因為擔心，「機票、酒店、潛水都取消訂單」。
內地《南方都市報》報道，內地遊客甘小姐稱與朋友本月8日從上海直飛布吉，現在是當地旅遊旺季，但「海灘上的歐美遊客居多，中國人少」，「我們吃飯的海鮮街，以前這個時候人滿為患，基本都是中國人，但現在都不用排隊」。有在布吉當潛水教練的內地人稱，布吉旅遊業因王星事件受影響，「我們群裡很多『飛單』的，就是機票、酒店、潛水都取消訂單了，很多人都是家裡人看到消息擔心，不讓去」。
泰國旅遊與體育部數字顯示，2024年泰國外國遊客逾3,532萬人次，消費逾1.6萬億泰銖(約3,602億港元)。其中，中國遊客最多，達670萬人次。內媒報道，王星事件曝光後，近日內地各大旅遊平台和旅行社接獲有關泰國旅遊安全的查詢上升，部分選擇退款，部分改往其他東南亞國家。旅遊平台攜程客服指，「最近因為泰國那個綁架新聞出來，有很多乘客來電要求退票，就是不敢去那邊了」。
攜程上海一間實體店的經理指，事件已導致赴泰旅遊預訂減少，目前僅有一個十多人的泰國旅行團擬於本月底前出發，「短期內，這肯定會影響旅遊信心」。江蘇一間旅行社亦稱，已有近三成客人退泰國團，春節期間原本有二、三十個團，現在只剩十多團。浙江一名李姓女子受訪稱，原計劃和3名女性朋友於春節假赴泰旅遊，但得知王星情況後決定取消行程，「基於安全考慮，我們改變了主意，尤其是我們4個女人一起旅行」。
泰國出境旅遊協會(TTAA)估計，因王星事件引起遊客對泰國安全的疑慮，春節假期赴泰中國遊客量可能下降10%至20%。