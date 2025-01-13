內地爆赴泰遊退票潮 春節客量料跌一至兩成

內地演員王星被騙赴泰拍戲、遭擄至緬甸詐騙園區事件，近日在內地引發泰國旅遊退票潮，網民紛稱不敢赴泰旅遊。泰國旅遊當局估計，春節假期中國旅客料下跌一至兩成。布吉有潛水教練指，很多內地人因為擔心，「機票、酒店、潛水都取消訂單」。

內地《南方都市報》報道，內地遊客甘小姐稱與朋友本月8日從上海直飛布吉，現在是當地旅遊旺季，但「海灘上的歐美遊客居多，中國人少」，「我們吃飯的海鮮街，以前這個時候人滿為患，基本都是中國人，但現在都不用排隊」。有在布吉當潛水教練的內地人稱，布吉旅遊業因王星事件受影響，「我們群裡很多『飛單』的，就是機票、酒店、潛水都取消訂單了，很多人都是家裡人看到消息擔心，不讓去」。